О создании театра мимического жеста мечтает жительница Северо-Казахстанской области, которая более двадцати лет знакомит казахстанцев, и не только их, с миром особенных людей, с искусством выразительного движения рук и тела
Врожденный недуг не помешал Баглану Манабаеву открыть свое дело, а также увлечься спортивными танцами
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
Истоки всенародной победы
В Государственном архиве города Астаны хранятся документы, свидетельствующие о последствиях насильственной коллективизации 1930-х годов в акмолинском регионе
Источник благосостояния – люди
Избирательная кампания началась
На дорогах «цифра» в помощь
Имена для страусят
Скворечник для белочки
Нефть из бурого угля
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Готовность номер один
Канада покинет мундиаль
Земля поэтов и героев труда
Ночные бдения ДЧС
Пойте, юные акыны!
Доктора вызывали?
Сын своей земли
Учиться друг у друга
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Тело пропавшего неделю назад парня нашли в Костанайской области
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
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7 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области
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Новый праздник появился в Казахстане
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