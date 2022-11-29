Ночные бдения ДЧС

Об ухудшении погоды – понижении температуры воздуха, гололеде, метели – синоптики и спасатели предупреждают граждан загодя. И всегда убедительно просят воздержаться от поездок за пределы города, населенных пунктов. Граждане SMS получают, но у многих находятся неотложные дела, которые «зовут» людей в дорогу, несмотря на крепкий мороз или приближающееся ненастье.

Не снижается оживление в такие «невыездные» дни и на трассах республиканского значения. Зная об этом, тщательно готовятся к зимней непогоде местные исполнительные органы. В близлежащих от автомобильных дорог населенных пунктах оборудуются так называемые пункты обогрева, где пассажирам в тепле и уюте можно пересидеть стужу.

Особенно беспокойной для акмолинских спасателей и полицейских выдалась ночь с 25 на 26 ноября, когда столбик термомет­ра опустился до минус 30–32 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, с автотрассы Екатеринбург – Алматы спасатели вместе с представителями МИО, стражами порядка эвакуировали 62 пассажира автобуса, восемь из них – дети. В итоге 10 граждан Российской Федерации, 42 граж­данина Таджикистана и 10 граждан Узбекистана были размещены в здании Центра социальной адаптации Кокшетау. Ни дети, ни взрослые от холода не пострадали.

Ближе к вечеру 25 ноября в пожарную часть № 24 города Ерейментау позвонил сотрудник дорожной полиции, сообщив, что на 187-м километре трассы Астана – Павлодар сломался пассажирский автобус рейсом Сарыагаш – Новосибирск. Требовалась эвакуация 11 пассажиров, пятеро из которых – дети, один грудной ребенок. Спасатели сразу же направились на место остановки автобуса и перевезли людей, а это были граждане Узбеки­стана, в пункт обогрева, организованный на базе Агротехнического колледжа Ерейментау.

На трассе возле села Бас­тау, что в Атбасарском районе, из-за замерзшей в баке солярки застрял грузовой автомобиль. Четыре человека – граждане Республики Кыргызстан – силами местных исполнительных органов были размещены в ближайшем пункте обогрева. А позже, в ту морозную ночь, с автодороги республиканского значения в Аршалынском районе эвакуировали еще четверых человек…

Как говорится, на спасателей надейся, но и сам не плошай. Если уж никак нельзя отложить поездку в зимнее время, несмотря на штормовое оповещение, нужно тщательно планировать и продумывать все до деталей, сообщать свой маршрут родным и близким, соблюдать меры предосторожности, не устает предупреждать казахстанцев служба ДЧС.