Ночные мелодии домбры

В двадцати километрах к востоку от аула Каракум Аральского района находится одно из захоронений, связанных со старинными легендами. Местные жители говорят, что здесь находится усыпальница известного в степи певца и мастера игры на домбре Уябая Акжанулы.

По преданию, это был один из тех людей, которых в казахской степи называли сері – музыкант, артист. А еще говорят, что Уябай был очень красивым и видным: отличался гордой осанкой, дорого одевался, всегда был в центре внимания. Его отец Акжан слыл известным в округе домбристом, он воспитал и в своих детях любовь к музыке и пению. Уже юношей Уябай виртуозно играл на домбре, а однажды на каком-то празднике заявил во всеуслышание, мол, женюсь на девушке, которая лучше меня сыграет на домбре.

Соревноваться с Уябаем вызвалась красивая девушка, которая сразу понравилась ему (к сожалению, об имени этой девушки сведений не осталось. – Авт.). В ходе состязания стало понятно, что она явно превосходит его в игре на музыкальном инструмен­те, и тогда парень применил свой последний козырь – снял обувь и продолжил играть пальцами ног. Девушка, воспитанная в лучших традициях уважения к старшим и представителям сильной половины человечества, несмотря на свой талант, уступила победу Уябаю, склонила перед ним голову. Отец же Уябая Акжан остался недоволен таким поворотом событий. Ему очень хотелось, чтобы сын посватался к этой прелестнице.

«Честь и достоинство у тебя преобладают над чувствами, над желанием личного счастья, ведь видно, что она тебе нравится, а ты потерял эту девушку! – сказал он сыну. – А теперь женишься на той, которую сосватаю тебе я».

И через несколько дней Акжан сосватал сыну дочь волостного Кымбат.

Уябай некоторое время провел в ауле волостного, общаясь с людьми и встречаясь со своей невестой. На пути домой ему встретилась возвышенность посреди ровной степи. Он поднялся на ее вершину, и его взору открылась великолепная картина – бескрайние просторы южной степи, благоухающей ароматами растений. И тогда двадцатипятилетний Уябай решил, что когда умрет его отец Акжан, он похоронит его в этом месте.

Но судьбу нельзя искушать. Вскоре Уябай вдруг заболел неизвестной болезнью и умер. Ни с чем не сравнить было горе отца, потерявшего любимого сына, на которого он возлагал большие надежды. На поминках он сообщил, что в смерти сына увидел все признаки того, что его сглазили завистники, восхищавшиеся талантом Уябая. И завещал, чтобы впредь его потомки держались подальше от любого вида искусства. Конечно, такие слова мог сказать только отчаявшийся человек, который потерял самое дорогое.

Уябай был похоронен в том самом месте, где он мечтал похоронить отца. Под руководством Акжана было построено здесь большое надгробное сооружение из жженого кирпича с куполом, которое до сих пор в народе называют мавзолеем Уябая.

Сооружение было построено в девяностые годы XIX века – примерно в 1890–1895 году. Некоторые говорят более точно о 1893 годе. Ибо младший сын Акжана Абат, который скончался в 1968 году, рассказывал, что в год, когда был построен мавзолей, ему было семь лет. Абат, по его словам, родился в 1886 году, а мавзолей, получается, построили в 1893-м. А Уябай, опять же по подсчетам родственников, родился в 1868 году и умер в 1893-м.

Позже рядом с Уябаем здесь были похоронены его отец Акжан, бабушка Бобекен и один из верных слуг Акжана, который был для него, как родной.

Кстати, в Каракумах люди говорят, что в годы сталинских репрессий в мавзолее прятались те, кто бежал от властей. И некоторые якобы слышали по ночам прекрасную негромкую музыку – домбровые мелодии. Правда это или нет, мы не знаем, в народе уже давно нет обычая ночевать в старых мазарах, если заблудился в песках или степи, укрываться за стенами мавзолеев. Да, и путников в этой местности бывает очень мало.