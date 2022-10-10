"Ночуют на улице": Миннауки попросило откликнуться студентов из ролика

Министерство науки и высшего образования Казахстана обратилось к авторам и героям видео о студентах, якобы оставшихся без жилья в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

«В социальных сетях распространяется ролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов/героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь», – заверяют в министерстве.

На двух видео – несколько молодых парней со своими вещами расположились на детской площадке в одном из дворов многоэтажки.

Сообщается, что «действие происходит в Алматы, а парни-студенты оказались выдворены из квартиры, которую снимали».

В ведомстве напомнили, что в городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильём в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться на номер 8 778 655 60 83.

«Наряду с этим в случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в колл-центр Министерства юстиции по номеру 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для Астаны и Алматы», – подсказали в МНВО.

Вместе с тем в Казахстане функционирует единый колл-центр по вопросам в сфере образования и науки по номеру 1450.

Также во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели, добавили в ведомстве.