Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой

9 января в Костанае без воды остались несколько домов микрорайона «Наурыз», на следую­щий день подачу холодной воды прекратили еще в пяти многоэ­тажках, расположенных в самом центре города – по улице Тәуелсіздік. И этой же ночью холодной водой затопило дворы пяти домов в частном секторе, причем в двух из них вода зашла прямо в помещения.

– 10 января примерно в 23.30, когда мы уже собирались ложиться спать, отец вышел на крыльцо покурить и по щиколотку провалился в воду. Осмотревшись, он увидел, что вода течет со двора, забежал в дом, чтобы взять ключи и отогнать машину. Когда отец вновь открыл дверь во двор, вода сплошным потоком хлынула в дом, – рассказала жительница дома по улице Летунова Алина Ембергенова. – Я сразу начала звонить во все службы, но никто не реагировал. В ДЧС сказали, что нужно обратиться в акимат, оттуда направили в горводоканал, а в коммунальном предприятии просили подождать.

Тем временем вода поднималась все выше и выше. На улице – минус 30, в доме – холодная вода. У нас судорогами сводило руки и ноги, маму даже ударило током, когда она пыталась поднять шнур на кухне. Мы начали паниковать. Тогда я позвонила в полицию, и буквально через пять минут приехал опернаряд. Коммунальные же службы приехали только в 2.30! То есть момент был упущен. У нас все затопило. В спальнях уровень воды поднялся до 15 сантиметров, а в кухне – до 41 сантиметра!

К утру выяснилось, что ЧП прои­зошло в результате порыва трубы диаметром 300 мм на магистральном водопроводе холодной воды по ул. Шаяхметова, 166. Это чугунные сети, которые были проложены в 70-е годы. Причина аварии пока не установлена, но есть предположения, что труба лопнула из-за крепкого мороза. В этот раз без холодного водоснабжения остались 3 пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов, в общей сложности более 200 абонентов.

– Около 10 единиц техники и 20 человек были задействованы при откачке воды. По состоянию на 05.00 часов 11 января откачано 40 кубометров воды, – сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

Коммунальщики откачивали воду на улице Шаяхметова, где и произошел порыв сетей. Во дворах горожан к утру она постепенно самостоятельно впиталась в землю. Все это время семья Ембергеновых находилась у соседей, которые эвакуировали Алину и ее маму из затопленного жилища. К слову, дом Алины Ембергеновой пострадал больше всего и теперь не пригоден для жизни. В акимате предложили временно разместить семью в профилактории, но Ембергеновы приняли решение пожить у родных.

Кроме того, пострадавших заверили, что они могут рассчитывать на компенсацию от ГКП «Костанай-су», но только в судебном порядке.

– Приходили юристы и инженеры горводоканала, составили акт. Также мы наняли независимых экспертов, оцениваем ущерб. У нас вся мебель, вся техника оказались в воде. Обои и линолеум вздулись, двери разбухли, не закрываются. В доме ужасный запах сырости, думаю, вот-вот стены покроются плесенью, – говорит Алина Ембергенова.

Несмотря на то что ползимы в Северном Казахстане уже почти позади, крепкие морозы только набирают обороты. И, увы, нетрудно предположить, что нынешняя зима, учитывая повсеместную изношенность сетей, может «подкинуть» коммунальщикам и их потребителям и другие «сюрпризы».