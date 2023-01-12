Ночью в течение нескольких часов жители Костаная самостоятельно боролись с затопившей дома холодной водой
Чрезвычайные ситуации
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Валентина Мелехова
Похоже, что эта зима для коммунальщиков Казахстана запомнится надолго. Порывы на сетях тепло- и водоснабжения в разных уголках страны происходят чуть ли не каждую неделю. Костанай не исключение. И если декабрь «отличился» проблемами с отоплением, то в начале 2023 года стали лопаться трубы холодного водоснабжения. Причины всех аварий – изношенность водопроводных сетей.