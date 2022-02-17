Ногаев доложил Токаеву об обстановке в Мангистауской области

Президент Казахстана провел телефонный разговор с акимом Мангистауской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook
пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Kazpravda.kz
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«Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым.
Нурлан Ногаев доложил Главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области.
По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области», – написал Б. Уали.