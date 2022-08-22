Ногу оторвало 20-летнему рабочему на предприятии в Кокшетау

Части ноги лишился рабочий на предприятии в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

20-летний житель Кокшетау был доставлен 20 августа в приемный покой областной больницы с диагнозом «травматическая ампутация на уровне третей левой голени, рваные раны третей левой голени с дефектом мягких тканей».

Об инциденте в полицию сообщил фельдшер станции скорой помощи.

Следственно-оперативная группа установила, что пострадавший получил увечья на предприятии во время работы на вилочной телеге – устройстве для перемещения грузов.

Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда».

Государственный инспектор труда проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.