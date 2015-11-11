НОК и МКиС будут согласованно работать на благо казахстанского спорта

В расширенном заседании под руководством министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы и председателя НОК РК Тимура Кулибаева приняли участие представители различных ведомств, включая депутатов Мажилиса Парламента РК, областных акиматов, руководителей республиканских федераций, а также других спортивных подразделений, передает Kazpravda.kz
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На мероприятии был обсужден ряд актуальных вопросов и заслушаны доклады компетентных лиц, включая тренерский корпус. В своем выступлении председатель Комитета по спорту МКиС Ельсияр Канагатов озвучил цели и задачи отечественных атлетов на важных стартах 2016 года. Канагатов также сообщил, что казахстанским тренерам и спортсменам необходимо особое внимание обратить на вопросы, касающиеся допинга.
"Согласно новым антидопинговым правилам, за полгода до Олимпийских игр будет проводиться серия тестовых проб на предмет допинга. В лабораториях допинг-контроля будут использоваться новые модели масс-спектрометрического оборудования, которые по выявлению запрещенных препаратов превосходят имеющиеся в нашей лаборатории масс-спектрометрии. В этой связи возникает риск, что казахстанская лаборатория при допинг-контроле не сможет выявить у атлетов запрещенные препараты", – сказал председатель Комитета по спорту.
На вопрос главы НОК РК – что необходимо, чтобы в Казахстане появилось новейшее оборудование, Канагатов ответил, что при нынешнем курсе на покупку данного аппарата нужно порядка 200 миллионов тенге, на что Тимур Кулибаев сказал, что данный вопрос будет решен.
О планах подготовки спортсменов к главным стартам четырехлетия и другим международным стартам руководству Министерства культуры и спорта и Национального олимпийского комитета РК доложили главные тренеры команд по легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. Наставники по легкой атлетике и плаванию Вячеслав Сакирко и Олег Вагизов соответственно сообщили, что их подопечные уже начали целенаправленную подготовку к Рио, и на Олимпиаде они связывают надежды на завоевание медали с Ольгой Рыпаковой и Дмитрием Баландиным.
С докладом перед собравшимися выступил и генеральный секретарь Республиканской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Анатолий Волоха, отметивший, что отечественные борцы постараются в полном составе отобраться на Олимпийские игры.
"На лицензионном первенстве планеты в Лас-Вегасе нашими борцами в трех стилях было завоевано 3 путевки на ОИ, остальные лицензии мы планируем взять на квалификационных соревнованиях", – сказал Волоха.
Подытоживая совещание, Тимур Кулибаев обратил внимание присутствующих на то, что подобные встречи будут проходить регулярно и, несмотря на мировой кризис, государственные органы управления продолжат уделять развитию спорта самое повышенное внимание.