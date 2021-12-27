Нокаутера-супертяжа расстреляли на глазах у его семьи

Спорт
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Фото: sports.kz
30-летний джорнимен супертяжёлого веса Дэнни «Smooth» Келли-младший (10-3-1, 9 КО) из США был расстрелян за рулем своего внедорожника, когда в салоне находилась вся его семья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Медикам не удалось спасти боксёра. Его подруга и трое детей физически не пострадали, пишет Vringe.com.

Трагедия произошла около 16:40 дня на оживлённой Сент-Барнабас-роуд в городке Темпл-Хиллз, штат Мэриленд. По данным полиции, возле внедорожника боксёра остановилось другое авто, водитель которого открыл огонь.

За информацию, которая поможет найти убийцу, предложена награда в размере $25 000.

Сейчас детективы выясняют, был ли это инцидент «дорожной ярости» или мотив для убийства в другом.

«Абсолютно душераздирающая потеря для семьи и друзей мистера Келли. Сегодня на Рождество он не дома со своими близкими. Теперь они оплакивают его смерть, вместо того, чтобы отмечать праздник», — сказал офицер Дэвид Блейзер из отдела местной полиции по тяжким преступлениям.

В начале 2016 года Келли боксировал с (на то время) проспектом Адамом Ковнацки, уступив его решением судей. В последнем бою Дэнни нокаутировал во 2-м раунде Ника Киснера.

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