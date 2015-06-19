Nokia решила возобновить разработку телефонов

Фото с touchnokia.ru
Финская компания Nokia планирует возобновить разработку телефонов с 2016 года после подписания соответствующего соглашения с Microsoft, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
"Мы будем искать подходящих партнеров. Microsoft делает мобильные телефоны. Мы просто будем разрабатываем их [телефоны], а затем продавать лицензии на бренд", — цитирует Reuters
главу Nokia Раджива Сурива.
О том, что Nokia планирует возобновить производство телефонов, СМИ сообщили еще в апреле. Однако в компании тогда официально опровергли данную информацию.
Nokia объявила о продаже за 5,4 млрд евро своего мобильного бизнеса американской корпорации Microsoft в сентябре 2013 года. Закрытие сделки состоялось в апреле 2014-го. После этого помимо Nokia Technologies в структуре финской компании остались еще два подразделения: один – по созданию и обслуживанию сетевого оборудования, второй – небольшой департамент навигационного программного обеспечения HERE.
Согласно сделке с Microsoft, компании запрещено использовать бренд Nokia на телефонах до четвертого квартала 2016 года. В свою очередь, Microsoft уже начала отказываться от бренда Nokia
в своей основной линейке смартфонов Lumia, однако до сих пор использует его на телефонах.