"Номады" на ринге Статьи 1092 Дамир Сатаев

В турнире примут участие пять казахстанских мастеров смешанных боевых единоборств, среди которых два самых титулованных: чемпион страны и Азии, чемпион мира 2013 года и серебряный призер мирового первенства прошлого года, мастер спорта по ММА Шавкат Рахмонов, а также чемпион страны по MMA, боевому самбо и панкратиону, победитель Кубка мира по MMA, мастер спорта по боевому самбо и мастер спорта международного класса по смешанным боевым единоборствам Рашид Дагаев. Оба спортсмена тренируются под руководством заслуженного тренера РК, главного тренера национальной сборной по ММА Баяна ­Жангалова, который и рассказал нам о предстоящих поединках.

– Оба наших спортсмена прошли подготовку на базе спорткомплекса "Бурабай", а это два недельных цикла по две – три тренировки в день. Сейчас ребята в Астане, где занимаются в восстанавливающем режиме.

– Что можно сказать о сопернике Рахмонова, довольно известном польском спортсмене?

– В этой стране ММА развито дос­таточно серьезно. Михал Винцек, с которым и предстоит биться Шавкату, на профринге участвовал 7 раз – 5 раз побеждал и дважды проиг­рывал. Кстати, на М-1 Challenge 57 в Москве он выиграл дагестанского бойца Гаджиева удушающим прие­мом в конце третьего раунда. Соперник достаточно серьез­ный, имеет хороший опыт выступ­лений на профессиональной площадке. Неоднократно побеждал на Гран-при Berserkers Arena в Польше. Если сравнивать его с Шавкатом, то у них одинаковые данные – он высокий, у него хорошая ударная техника. Хорошо бьет в атаке и работает в контратаках, у него поставлена борьба в стойке и в партере. То есть спортсмен развит всесторонне, это боец-универсал. Думаю, что бой будет очень интересным и захватывающим. Соперники достойны друг друга.

– Как себя чувствует Шавкат?

– У него хороший настрой после перерыва. Последний бой провел в Оренбурге 2 мая. Прошел курс восстановления, а после были три недели усиленных тренировок. Сейчас в очень хорошей форме.

– Дагаев снова будет биться с испанским бойцом. В прош­лом году он встречался на М-1 Challenge 48 с Жерардо Нуньесом и победил его. Что можете сказать о предстоящем сопернике?

– Рашид будет встречаться с сильным бойцом Даниэлем Таберой. Это уже, можно сказать, ветеран ММА, провел 28 боев, в которых лишь 7 раз проигрывал и 3 заканчивал ничьей. Он дрался в нескольких весовых категориях – полутяжелой (93 килограмма), потом в 84 килограмма и теперь в 77,1 килограмма. Имеет хороший послужной список, неоднократно бился на турнирах М-1 Challenge. Для него эта схватка будет принципиальной. Если он выиграет, то сможет где-то себя еще заявить и, возможно, даже и на чемпионский поеди­нок. Это серьезный соперник для Рашида. Он физически сильный, в той же стойке, при этом терпеливый ударник, может пойти в размен, умеет бороться хорошо, умеет сдерживать соперника, контролировать его в борьбе. Думаю, эти два боя будут захватывающими, ну а кто выйдет из них победителями, рассудит ринг. Надеюсь, наши ребята выложатся на сто процентов.

– Всего в программе соревнований состоятся 10 боев, расскажите о других весовых категориях.

– В весовой категории до 61,2 килограмма Энди Янг (Северная Ирландия), на счету которого в 12 профессиональных боях 6 побед и столько же поражений, выступит против Сергея Морозова из Актобе. Спортсмен из Ирландии – чемпион мира по спортивному джиу-джитсу 2010 года, обладатель черного пояса второй степени по традиционному джиу-джитсу, имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, лучший боец Северной Ирландии 2013 и 2014 годов. Сергей Морозов – чемпион Казахстана, мастер спорта по смешанным боевым единоборствам, сереб­ряный призер чемпионата Азии и бронзовый призер чемпионата мира по ММА 2014 года.

Чемпион Испании по кикбоксингу и по кекусинкай карате, чемпион Европы по кекусинкай карате и чемпион турнира по Mix Fight Events Педро Эуженио Гранхо в весовой категории до 70,3 килограмма встретится с победителем Кубка России по смешанным боевым единоборствам, мастером спорта по универсальному бою и армейскому рукопашному бою, выступающим под казахстанским флагом, Дамиром Исмагуловым.

Три боя пройдут в весовой категории 84 килограмма. В первом сойдутся Луиджи Фиораванти из США и россиянин Сергей Ковалев. Американский боец имеет огромный опыт в смешанных единоборствах, его профрекорд составляет 25 побед и 13 поражений. Прозвище "Итальянский танк", владеет навыками джиу-джитсу и кикбоксинга. Сергей Ковалев – чемпион Псковской области по боевому самбо, бронзовый призер первенства Северо-Западного федерального округа по боевому самбо.

Во втором бою встретятся украинский и грузинский бойцы. Александр Бойко – призер Кубка Украи­ны по боевому самбо, чемпион юга Украины по смешанным единоборствам, мастер спорта по бое­вому самбо. Его соперник Нодар Кудухашвили является чемпионом Грузии по смешанным боевым единоборствам и чемпионом мира по ММА 2013 года.

Чемпион Казахстана и чемпион мира среди молодежи по панкратиону 2014 года, обладатель Кубка ММА 2014 года и чемпион РК по смешанным боевым единоборствам Инжель Еркинбек в третьем поединке этой весовой категории будет биться против представителя спортивного клуба "Легион" (Россия) Артема Фролова.

В категории до 93 килограммов встретятся россиянин Батраз Агнаев и украинский боец Антон Пазенко.

В весовой категории свыше 93 килограммов сойдутся чемпион Испании по кикбоксингу, победитель международного суперкубка по смешанным боевым единоборствам под эгидой Союза MMA России Давид Траллеро и азербайджанец Заур Гаджибабаев – чемпион Азербайджана по MMA, финалист чемпионата мира, обладатель Кубка мира по MMA 2013 года, чемпион Азии, Европы и мира по MMA-2014.

А главным боем вечера станет поединок между Кенни Гарнером (США) и Сергеем Харитоновым (Россия). Кенни Гарнер – чемпион M-1 Selection Americas 2010, чемпион M-1 Challenge в тяжелом весе. Сергей Харитонов – шестикратный чемпион ВДВ по рукопашному бою, трехкратный чемпион Вооруженных сил РФ по рукопашному бою, трехкратный чемпион России по рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, двукратный чемпион мира по универсальному бою, двукратный чемпион мира по вольному бою, чемпион ВДВ по самбо, чемпион Евразии по боевому самбо, неоднократный чемпион турниров по панкратиону, чемпион турнира настоящих мужчин по боям без правил, серебряный призер чемпионата России по боксу, серебряный призер чемпионата Азии по боксу, бронзовый призер PRIDE GP 2004 в тяжелом весе. Мастер спорта международного класса по боксу , мастер спорта международного класса по боевому самбо.

Так что приходите на поединки. Думаю, что они всех захватят!

