Номады соберутся в Турции

Казахстанские спортсмены примут участие в IV Всемирных играх кочевников.

Игры номадов впервые пройдут за пределами Кыргызстана (здесь они проводились триж­ды), в турецком городе Изник, с 29 сентяб­ря по 2 октября. Казахстан­ская делегация будет состоять из 80 человек, о чем на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Самат Ергалиев.

– Всемирные игры кочевников – это большое спортивное мероприятие, представляющее миру общие ценности тюркского мира и пропагандирующее наследие кочевников. Всего в программу IV Всемирных игр кочевников включено около 50 видов спорта, 13 из которых пройдут в виде состязаний. Сборная Казах­стана примет участие в соревнованиях по нескольким видам спорта, в частнос­ти, кокпару, жамбы ату, қазақ күресі, традиционной стрельбе из лука. Будут также показательные выступления по теңге ілу и аударыспақ, – сказал спикер.

Нашим спортсменам заранее были созданы все условия для подготовки и участия в состязаниях. Так, в этом году сборная команда по кокпару провела четыре тренировочных сбора. Также были организованы три тренировочных сбора за рубежом по қазақ күресі. Спортсмены были обеспечены необходимым спортивным инвентарем.

– Наша сборная команда ранее всегда принимала активное участие во Всемирных играх кочевников и занимала призовые места. Например, в общекоманд­ном зачете в 2014 году сборная з­аняла 2 место, в 2016 году – 3 место, в 2018 году – 2 место. Эти результаты свидетельствуют об активном развитии национальных видов спорта в стране. Уверен, что и в предстоящих играх сборная добьется высоких результатов. В Казахстане функцио­нируют 8 спортивных клубов и 13 спортивных школ по национальным видам спорта. Также на постоянной основе занимаются около 500 тыс. человек. В целях развития национального спорта, для внедрения его видов в качестве обязательного компонента в организациях образования государством внесены изменения в Закон РК «О физической культуре и спорте». В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включено четыре вида нацио­нального спорта – асық ату, тогызқұмалақ, қазақ күресі и саятшылық, – отметил председатель Комитета.

– Мы будем участвовать в состязаниях в основном по четырем видам спорта. Пятый вид спорта, на который мы выставляем команду, это кыргызский көк бөрі. В целом у нас наездники, лучники высокого уровня, поэтому мы возлагаем на них большие надежды. Надеемся, что все они займут первые-вторые места, – в свою очередь отметил директор РГКП «Центр национальных и конных видов спорта» Бакдаулет Сабитов.

Всемирные игры кочевников – масштабный международный проект, инициированный правительством Кыргызстана в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Всемирные игры кочевников направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире как наследия человеческой цивилизации. Впервые игры состоялись на берегу Иссык-Куля в 2014 году, и в них приняли участие спортсмены из 19 стран.