Номады Степи и Океана Рухани Жаңғыру Наталья РЫЖКОВА, Караганда

О начале работы совместной экс­педиции по исследованию ДНК древнего населения эпохи бронзы в контексте индоевропейских миграций в Евразии было объявлено на встрече с участием министра культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы с дипломатами и учеными в резиденции посла Королевства Норвегии в Астане. Казахстанскую сторону в экспедиции представляет Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова и национальный заповедник-музей "Улытау", о чем сообщил его директор и участник деловой встречи Бахтияр Кожахметов. Зарубежными партнерами в проекте выступают норвежский музей Кон-Тики и Университет Копенгагена, Центр биогенетики и музей естественной истории Дании. Участники экспедиции посетят Павлодарскую, Костанайскую и Карагандинскую области, в которых местные университеты и музеи окажут непосредственную помощь. Завершится экспедиция в Караганде открытием фотовыставки "Улытау" в музее архео­логии КарГУ.



Организация уникальной экспедиции – это заслуга известного архео­лога, этнографа, музееведа Эммы Усмановой. Исследования со стороны скандинавских ученых возглавит профессор Эске Виллерслев. В рабочую исследовательскую группу по Казахстану вошли руководитель Стурла Эллингваг, генетик-биолог Питер де Баррос Дамгаард из Центра биогенетики в Дании и историк, ассис­тент из Норвегии Беттина Хейердал – дочь легендарного Тура Хейердала, путешественника, посвятившего жизнь решению проблем мировых миграций.



В ходе встречи с послом Королевства Норвегии Оле Йоханом Берной обсуж­дался вопрос о проведении совместной фотовыставки "Номады Степи и Океана", а также участии сторон в международной экспедиции "Алтай – Дунай". Она входит в план мероприятий, утвержденных постановлением Правительства о праздновании 550-летия Казахского ханства. На встрече стороны подчеркнули, что сотрудничество необходимо в целях развития научного обмена и развития туризма.



