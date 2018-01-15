Номер не прошел

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Евгения Ермакова

Сотрудники управления по борьбе с организованной прес­тупностью совместно с местной полицейской службой задержали костанайца, который ехал за рулем автомобиля с подложными номерами. Причем произошло это не на окраине города, а на главной дороге – проспекте Абая. За рулем «Мерседес-Бенца» сидел 36-летний мужчина.

Водитель ранее судим, состоит на профилактическом учете. Зачем подложные номера? Оказалось, все до банального просто. Автомобиль он купил в прошлом году, но ставить на учет не стал – слишком высокий налог. Вот и купил подложные номера.

В итоге водителю выписали штраф в размере 48 тыс. тенге. Автомобиль поставили на штрафстоянку. Водителю еще повезло, что его не лишили прав на год, хотя закон предусматривает такой вид наказания за езду с фальшивыми номерами.

По словам полицейских, такие правонарушения не редкость. Зачастую водители намеренно используют поддельные госномера желая избежать штрафов за нарушения правил дорожного движения. Но сегодня технологии и методы, используемые оперативными и строевыми под­разделениями полиции, позво­ляют оперативно задерживать нарушителей. В прошлом году в Костанайской области наказали 33 водителя за управление автомобилем с подложными номерами.

Этого нарушителя задержали в том числе благодаря тому, что в Костанае 5 января начали работать 8 новых систем контро­ля за скоростным движением «Автоураган». Их установили на выездах и въездах в Костанай, а также на некоторых улицах областного центра. Стационарный комплекс контролирует поток транспорта в городе. Фиксирует нарушения правил дорожного движения, осуществляет розыск угнанного автотранспорта, а также проверяет весь автотранс­порт по базам данных Министерства внутренних дел РК.

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