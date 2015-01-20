«Номер» с номерами не прошел Свежий выпуск Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В результате профессионально проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов установили и задержали 28-летнего местного жителя, ранее не судимого и нигде не работающего. Подозреваемый уже дал признательные показания. Он рассказал, что номера похищал для того, чтобы в дальнейшем вернуть их владельцам машин, но… за вознаграждение, назначать которое намеревался в зависимости от марки автомобиля. Такой вот – доходный «бизнес». Предприимчивый вымогатель также указал местонахождение тайников, где хранил похищенные номерные знаки от пяти авто.

По данным фактам, как сообщила пресс-служба ДВД области, возбуждены уголовные дела по статье 187 УК РК – мелкое хищение. В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.