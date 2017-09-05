Номер WhatsApp для приема жалоб на таксистов запустили в Астане

Общество
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Айнур Курамысова
В Астане запустили номер WhatsApp для приема жалоб и предложений по услугам единого такси, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если пассажир не хочет звонить в call-центр, мы решили открыть общий номер WhatsApp номер для приёма жалоб и предложений. Он будет в инфоблоке. Буквально в течение двух недель мы его включим. Этот номер я могу озвучить, он работает: 8 700 555 76 07. Это общий номер, куда пассажиры и клиенты жаловаться по любым причинам, если они чем-то недовольны: если он не включил счётчик, неопрятно одет или процесс перевозки, вождение водителя был не совсем безопасным, и клиент считает, что получил какой-то моральный ущерб из-за того, что он быстро ехал. То есть по любым поводам и случаям можно сюда отправлять жалобы, а так же предложения, если хотите что-то улучшить," – председатель правления ОЮЛ "Ассоциация транспортников Астаны" Медет Курманов.

Так же для улучшения сервиса, совместно с акиматом с октября этого года планируется ввести обучение таксистов.
"Мы сейчас рассматриваем программу обучения, именно по знанию города. Потому что были нарекания, что водители не знали как проехать по тому или иному адресу. Кроме этого, по правилам перевозок, законодательства в сфере автомобильного транспорта, психологическим аспектам перевозочного процесса", - отметил Курманов. 

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