А что? Справедливо! Ведь есть и иные способы учета карьерных дос­тижений и перспектив. Географические, например, построенные на средней продолжительности жизни в стране и размере ВВП на душу населения. Но практически ни один тест не учитывает способности совершать поступки – хотя что, как ни это, должно определять «цену» каждой личности?В обществе почему-то принято считать доходы друг друга и завидовать тем, у кого они выше. Хотя разумнее сравнивать траты. Именно они транс­формируют деньги в радость, но, увы, не всегда. Ведь сколько людей вокруг вкладывают средства в новые хлопоты и проблемы. Человек столетиями стремится к стабильности. Ему кажется, что она означает контроль над будущим. А на самом деле?Император Бонапарт, чьи планы стали синонимом далеко идущих грандиозных прожектов, никогда ничего не планировал дальше двух-трех месяцев. А менеджер среднего звена, начинающий день с велотренажера и мюсли, умнее и дальновиднее Наполеона. Он нисколько не сомневается, что в августе полетит в Анталию, к Новому году поменяет машину, а через пару лет подсидит вице-президента компании. Воображение обычного гражданина суживается до размеров монетоприемника, который не принимает превратностей судьбы.А если подумать, ведь глупо говорить о стабильности и постоянстве, когда летишь по ночному шоссе среди людей, заплативших за экзамен в дорожной полиции. Жизнь – дар, а с подарков принято сдирать ценники и не спрашивать о сроке эксплуатации. Опросы свидетельствуют, что в любой стране мира почти никто не хотел бы знать дату собственной смерти. Хотя, казалось бы, такое знание избавляет от большинства тревог и дает возможность навести на жизнь лоск в аккурат к знаменательной дате – доделать дела, заплатить по счетам, попрощаться. Вот это и есть настоящая стабильность и контроль над будущим! Но люди шарахаются от нее, как от огня, и редко спрашивают себя «почему?». Ведь, отправляясь в театр, мы же интересуемся, когда закончится спектакль.Мы все хотим выжать из жизни максимум. Из этого посыла и вырос­ла идея оценить жизнь в деньгах. Мы стараемся прожить за один день два, заводим себе ежедневники и просыпаемся по будильнику. Но распланированное по минутам расписание убивает человека, который изнашивается быстрее машин. Но индивиду, познавшему вкус конкуренции в темпе современного мегаполиса, трудно начать жить спокойно....Когда начинаю впадать в деструктив, невольно вспоминаю историю о бравом дедуле – любителе застолий, розыгрышей и тостов. Однажды он позвонил своему внуку и начал увлеченно рассказывать, как вырастил на балконе красивый огурец, сорвал его, нарезал, посолил, махнул рюмашку и закусил. Рассказывал дедок со вкусом и подробностями. О сирени под окном и о детях, уплетающих мороженое на улице. Внук слушал, и ему казалось, что это обычная стариковская прелюдия перед какой-то просьбой. Ведь все мы привыкли, что чем важнее просьба, тем дольше рассказы.– Чем тебе помочь? – напрямую поинтересовался внучек.– Ничем, – удивился старик. – Просто позвонил поделиться.И внук понял, почему деду в его 80 интересны женщины. И почему он интересен им.Кто-то может назвать старика ненормальным. А что, собственно, такое норма? Как ее определить? Например, у Сэлинджера был очень низкий IQ. Если бы его из-за этого забраковали на каком-то социальном уровне, то Америка не получила бы одного из своих ярких представителей. У Эйнштейна наблюдалась жуткая дислексия. Он просто молчал. А результат?!Так что же такое норма? А здесь все достаточно просто. Норма – это когда человек не наносит вреда себе и другим. И нет здесь никакого стандарта.