Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 20-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К. С., Нурмуханова Б. М., Онгарбаева Е. А., Подопригоры Р. А., Сарсембаева Е. Ж. и Ударцева С. Ф.

рассмотрел в открытом заседании обращение Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о проверке на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казах­стан «О возврате государству незаконно при­обретенных активов», Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

Заслушав сообщения докладчиков – судей Конституционного Суда Республики Казахстан Жакипбаева К. Т., Нурмуханова Б. М. и Ударцева С. Ф., изучив материалы конституционного производства, проанализировав законодательство Республики Казахстан и отдельных зарубежных стран, международный опыт, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» (далее – Закон), Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Рес­публики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» приняты Парламентом 20 и 29 июня 2023 года и представлены на подпись Главе государст­ва 27 и 29 июня 2023 года.

В соответствии с подпунктом 2) пунк­та 1 статьи 72 Конституции и подпунктом 1) пункта 2 статьи 23 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Рес­публики Казахстан» Президент Респуб­лики Казахстан направил в Конституцион­ный Суд обращение о рассмотрении названных законодательных актов на предмет их соответствия Конституции Республики Казахстан.

При проверке конституционности указанных законодательных актов Конституционный Суд исходит из следующего.

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Конституции земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. Принадлежность народу природных ресурсов требует от государства осуществления права собственности на них с учетом, прежде всего, интересов народа, общества в целом и будущих поколений. Обновленная норма Основного Закона обязывает государство предпринять все необходимые меры по защите принадлежащего народу Казахстана права собственности на эти объекты и возврату незаконно полученных природных ресурсов и связанных с ними активов законному владельцу для их использования непосредственно в интересах народа, воля которого по данному вопросу отчетливо была выражена на республиканском референдуме 2022 года и закреплена в Конституции Республики Казахстан.

В пункте 1 статьи 1 Конституции установлено, что «Республика Казах­стан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы». Основополагающими принципами деятельности Республики, согласно пункту 2 статьи 1 Конституции, являются: «общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казах­станский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте».

Данные конституционные ориентиры требуют от государства постоянной заботы о развитии общества, правах и свободах человека и гражданина, утверждения справедливости. Без пре­творения в жизнь указанных принципов, в том числе экономического развития на благо всего народа, не могут быть реализованы многие задачи, стоящие перед обществом и государством. При этом, принимая действующую Конституцию, народ Казахстана, желая занять достойное место в мировом сообществе, принял на себя «ответственность перед нынешним и будущими поколениями» (Преамбула Конституции).

2. Согласно Конституции единственным источником государственной власти является народ (пункт 1 статьи 3). Право выступать от имени народа и государст­ва принадлежит Президенту, а также Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий (пункт 3 статьи 3).

Закон нацелен на реализацию воли народа, выраженной через республиканский референдум (пункт 2 статьи 3 Конституции). Он принят в соответствии с конституционными полномочиями Парламента Республики Казахстан, который вправе издавать законы, регулирующие важнейшие общественные отношения, устанавливающие основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц; режима собственности и иных вещных прав; налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей; респуб­ликанского бюджета; вопросов судоустройства и судопроизводства; приватизации предприятий и их имущества и других (пункт 3 статьи 61 Конституции).

3. Инициированный депутатами Парламента Закон разработан с учетом положений международно-правовых актов, к которым присоединился Казахстан, в том числе связанных с вопросами противодействия коррупции и борьбы с организованной преступностью. Международные договорные и иные обязательства Республики являются составной частью действующего права в Республике Казахстан (пункт 1 статьи 4 Конституции). Так, в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 4 мая 2008 года, государства-участники, будучи обеспокоены связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств, будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснацио­нальное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, устанавливают, что каждая страна-участница в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 данной Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с данной Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством, рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз (Преамбула, пункт 1 статьи 13, подпункт с) пункта 1 статьи 54 Конвенции).

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (ратифицирована Законом Республики Казахстан от 4 июня 2008 года) закреплено, что государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства (пункт 7 статьи 12).

Согласно Конвенции о выдаче, подписанной в Монтевидео 26 декабря 1933 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 ноября 2017 года, «Имущество выданного лица, добытое путем совершения противоправного деяния, в связи с которым запрашивалась выдача или которое может быть использовано в качестве доказательства, подлежит конфискации и передаче требующей стране, даже несмотря на невозможность передачи обвиняемого из-за каких-либо экстраординарных обстоятельств, таких как его побег или смерть» (статья 15).

Таким образом, Казахстан в борьбе с коррупцией и организованными формами преступности, наряду с внутренним законодательством, применяет международные договоры, которые определяют особый режим реализации соответствующих мер.

4. Согласно Конституции граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом (статья 26). Эти конституционные положения предполагают правовую легитимность приобретения имущества, в отношении которого осуществляются правомочия собственника и применяются гарантии их защиты. Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом (пункт 2 статьи 6). Право собственности не является абсолютным, ограничения имущественного права в случаях, предусмотренных законом, правомерны как в гражданско-правовых отношениях, так и в публично-правовой сфере.

Конституционный Суд отмечает, что Основной Закон гарантирует право собственности только на то имущество, которое приобретено законным путем. Конституционные гарантии не распространяются на имущественные блага, приобретенные с нарушением установленных законами оснований и процедур, а также на поступления, полученные от их использования.

В целом конституции современных государств признают всемерную и равную защиту государственной и частной собственности, законно созданной и приобретенной в процессе разнообразной трудовой, предпринимательской, интеллектуальной и иной деятельности, а также унаследованной в законном порядке.

В Республике Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность (пункт 1 статьи 6 Конституции). Данное конституционное положение означает, что в Республике Казахстан государство гарантирует равные возможности защиты и восстановления нарушенных прав субъектам обеих форм собственности. Защита государственной собственности, наряду с другими элементами, включает недопустимость незаконной приватизации или иных форм разгосударствления собственности и право государства принимать меры по истребованию имущества из чужого незаконного владения, в том числе активов, выведенных из государственной собственности вследствие незаконных действий лиц, обладавших административно-властными ресурсами (предоставление преимуществ отдельным субъектам или аффилированным с ними лицам, выборочное освобождение от уплаты налогов, необоснованное занижение стоимости государственных активов путем ненадлежащей оценки или создания условий для их обесценивания и другие).

Следовательно, изначально незаконно приобретенное имущество, в том числе в результате коррупции, мошенничества или злоупотребления служебным положением, на основании закона и в соответствии с определенными в нем способами и процедурами должно быть возвращено его законному собственнику, включая государство.

Основной Закон Казахстана предусматривает, что уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого (статья 35); каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц (пункт 1 статьи 34).

В пункте 1 статьи 39 Конституции закреплено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

В этой связи законодатель вправе устанавливать в законах нормы, направленные на принудительное обеспечение и исполнение конституционных норм, и вытекающие отсюда ограничения прав собственника. Вместе с тем, как обращал внимание Конституционный Суд, любые законодательные ограничения прав и свобод человека должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности (нормативное постановление от 6 марта 2023 года № 4).

5. Закон регулирует общественные отношения по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов (далее – возврат активов). Он определяет круг лиц, на которых распространяются его положения, законодательство Республики о возврате активов и основные принципы осуществления данной деятельности (статьи 2 – 4).

Целями Закона являются возврат активов и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе (пункт 1 статьи 5). Они соответствуют положениям статей 1, 6 и 26 Конституции.

В главе 2 Закона предусмотрены нормы, определяющие компетенцию уполномоченного органа по возврату активов, формы его взаимодействия с правоохранительными, специальными и иными государственными органами, организациями и субъектами квазигосударст­венного сектора.

Законодательно регламентированы меры по возврату активов (глава 3): мониторинг и анализ информации; меры по поиску (раскрытию), подтверждению происхождения активов; предварительные обеспечительные меры, обеспечительные меры; меры по добровольному или принудительному возврату активов, управлению конфискованными или обращенными в доход государства активами и иные меры.

Для целей возврата активов Закон вводит понятие реестра, определяет его субъекты и порядок ведения. Он формируется комиссией по предложению уполномоченного органа. Вынесение данного вопроса на рассмотрение комиссии направлено на обеспечение прозрачности процесса.

Лица, включенные в реестр, уведомляются уполномоченным органом по возврату активов об их включении в реестр (статья 15 Закона). Данное положение корреспондируется с пунктом 3 статьи 18 Конституции, согласно которому государственные органы, общест­венные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Кроме того, решения, акты, действия (бездействие) уполномоченного органа по возврату активов и его должностных лиц, затрагивающие права и обязанности лиц, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу и в судебном порядке (статья 22), что вытекает из пункта 2 статьи 13 и статьи 76 Конституции.

Не противоречат конституционным требованиям положения Закона, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства (статьи 26 – 28). Такое решение принимается судом по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства в связи с признанием их активами необъяснимого происхождения. Основанием для этого является представление истцом достаточных доказательств, что приобретение (получение) ответчиком активов было осуществлено с существенным нарушением законодательства, которые не опровергнуты ответчиком (пункты 1 и 2 статьи 28). Подобный механизм согласуется с пунктами 1 и 3 статьи 26 Конституции.

Таким образом, Конституционный Суд считает, что, принимая рассматриваемый Закон, государство определяет систему восстановления нарушенных прав народа Казахстана для устойчивого экономического и социального развития страны. Возврат государству незаконно приобретенных активов соответствует конституционно значимым целям, направлен на поддержание баланса личных, общественных и государственных интересов при неукоснительном соблюдении конституционно обоснованных принципов справедливости, разумности и соразмерности. При условии надлежащего системного контроля и регулирования вопросов, относящихся к праву собственности, развития экономики в интересах всего народа государство будет иметь больше финансовых и иных возможностей реализовать свои социально-экономические, экологические, политические и правовые обязательства перед гражданами и обществом, обеспечить должный уровень национальной безопасности, требуемые Конституцией (пункты 2 и 3 статьи 13, пункт 2 статьи 19, пункт 2 статьи 25, пункт 1 статьи 27, пункт 1 статьи 28, пункт 2 статьи 29, пунк­ты 1 и 2 статьи 30, пункт 1 статьи 31, пункт 2 статьи 33 и другие).

6. Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» содержат правовые нормы, вытекающие из предусмотренного Законом правового регулирования вопросов возврата активов.

Конституционный Суд считает, что вносимые в законодательные акты поправки предметно связаны и вытекают из положений Закона.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 2) пункта 1 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 2 статьи 23, статьями 55 – 58, 62, 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать Закон Республики Казах­стан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Рес­публики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», принятые Парламентом Республики Казахстан 20 и 29 июня 2023 года и представленные на подпись Президенту Республики Казахстан 27 и 29 июня 2023 года, соответствующими Конституции Республики Казахстан.

2. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан