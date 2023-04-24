Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
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Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 21 апреля 2023 года № 10 «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 44, пункта 3 статьи 44-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и пункта 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»