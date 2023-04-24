Нормативное постановление Конституционного Суда

Республики Казахстан от 21 апреля 2023 года № 10 «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 44,

пункта 3 статьи 44-1 Конституционного закона Республики Казахстан

от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»

и пункта 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года

«О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан»

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Нурмуханова Б. М., Онгарбаева Е. А., Подопригоры Р. А., Сарсембаева Е. Ж. и Ударцева С. Ф. с участием:

субъекта обращения – гражданина Дуйсембиева К. К.,

представителей:

Сената Парламента Республики Казахстан – депутата Больгерта Е. А.,

Верховного Суда Республики Казах­стан – заместителя руководителя Судебной администрации Мусралинова А. С.,

Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – председателя Судебного жюри при Высшем Судебном Совете Касимова А. А. и члена Высшего Судебного Совета Сисеновой Н. У.,

Республиканского общественного объединения «Союз судей Республики Казахстан» – секретаря Союза судей Ташетова О. М.,

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан – советника Генерального Прокурора Адамова Т. Б.,

Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан – заведующего отделом анализа законодательства и национального превентивного механизма Национального центра по правам человека Сейтжанова С. Ж.

рассмотрел в открытом заседании на соответствие Конституции Республики Казахстан положения пункта 4 статьи 44, пункта 3 статьи 44-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (далее – Конституционный закон) и пункта 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» (далее – Закон) по обращению гражданина Дуйсембиева К. К.

Заслушав сообщение докладчика – судьи Конституционного Суда Республики Казахстан Жатканбаевой А. Е., изучив материалы конституционного производства, проанализировав международный опыт и законодательство Республики Казахстан и отдельных зарубежных стран, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан поступило обращение граж­данина Дуйсембиева К. К. о рассмот­рении на соответствие Конституции Республики Казахстан положений пунк­та 4 статьи 44 и пункта 3 статьи 44-1 Конституционного закона и пункта 1 статьи 24 Закона.

Из обращения следует, что решением Судебного жюри при Высшем Судебном Совете (далее – Судебное жюри) от 14 декабря 2021 года на гражданина Дуйсембиева К. К. было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

В последующем решением Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан (далее – Комиссия) от 24 декабря 2021 года он приз­нан не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.

Отмеченные решения Судебного жюри и Комиссии оставлены без изменения решением Высшего Судебного Совета Республики Казахстан (далее – Высший Судебный Совет) от 5 мая 2022 года.

Указом Президента Республики Казахстан от 2 июня 2022 года № 906 граж­данин Дуйсембиев К. К. освобожден от занимаемой должности судьи на основании решения Комиссии.

Решение Высшего Судебного Совета было обжаловано гражданином Дуйсембиевым К. К. в Специализированный межрайонный административный суд г. Астаны, который возвратил иск со ссылкой на подпункт 2) части четвертой статьи 3 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года, согласно которому порядок административных процедур, установленный Кодексом, не распространяется на отношения, регулируемые законодательством о Высшем Судебном Совете Республики Казахстан.

В соответствии с оспариваемыми нормами решение Комиссии или Судебного жюри может быть обжаловано судьей в Высший Судебный Совет.

Субъект обращения полагает, что данные ограничительные нормы обжалования решений Комиссии или Судебного жюри только в Высший Судебный Совет исключают возможность реализовать предусмотренное Конституцией фундаментальное право каждого на судебную защиту лиц.

При рассмотрении вопроса о конституционности оспариваемых норм Конституционного закона и Закона, применительно к предмету обращения, Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Республика Казахстан, утверждая себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, провозглашает высшими ценностями человека, его жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1 Конституции).

Как отметил Конституционный Суд в своем нормативном постановлении от 22 февраля 2023 года № 3, основной гарантией защиты прав и законных интересов граждан является право на судебную защиту, закрепленное в пунк­те 2 статьи 13 Конституции, которое означает право лица обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод. Реализация этого права осуществляется на основе и в порядке, установленном законом (нормативное постановление Конституционного Совета от 29 марта 1999 года № 7⁄2).

2. Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судами, которые состоят из постоянных судей (пункт 1 статьи 75 и пункт 1 статьи 79 Конституции).

Специфика судебной деятельности предопределяет необходимость обеспечения гарантий независимости, высокого уровня квалификации и морально-этических качеств судей, в связи с чем государство вправе определять для граждан правила замещения судейских должностей, предъявлять особые требования и устанавливать запреты и ограничения, а также процедуры прекращения полномочий.

В пункте 1 статьи 79 Конституции закреплено, что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены исключительно по основаниям, установленным законом. В качестве таких оснований Конституционный закон признает, в частности, решение Комиссии о несоответствии судьи занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, а также решение Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение им дисциплинарного проступка или невыполнение требований, указанных в статье 28 Конституционного закона (подпункты 11) и 11-1) пункта 1 статьи 34).

Исходя из интересов обеспечения правовой стабильности положения судьи, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, связанных с привлечением судьи к дисциплинарной ответственности и применением к нему иных мер, государством установлено многоступенчатое производство по освобождению судей от занимаемой должности, состоящее из нескольких самостоятельных этапов.

Решения на каждом этапе принимаются коллегиально с участием самого судьи, который правомочен знакомиться со всеми материалами, давать объяснения, приглашать других лиц и представлять иные документы (пункт 1 статьи 23 Закона).

Конституционный закон и Закон устанавливают также особый порядок обжалования решений Комиссии или Судебного жюри – в Высший Судебный Совет, который вправе отменить данные решения (пункт 3 статьи 24 Закона).

Согласно пункту 1 статьи 1 Закона Высший Судебный Совет является автономным государственным учреждением, создаваемым в целях обеспечения конституционных полномочий Президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

Нормативным постановлением Конституционного Совета от 29 марта 1999 года № 7⁄2 было отмечено, что в отношении судей определен особый порядок освобождения от должности. Лица, занимающие судейские должности, равны перед законом, устанавливающим особый порядок избрания, назначения и освобождения их от должности судьи. Основания прекращения полномочий и освобождения от должности являются общими и равными для всех судей и регламентируются законами (нормативное постановление Конституционного Совета от 23 июня 2004 года № 6). Данные правовые позиции сохраняют свое значение и в настоящее время.

Конституционный Суд полагает, что ввиду особого порядка освобождения от должности судей установленная Конституционным законом и Законом процедура обжалования решений Комиссии или Судебного жюри в Высший Судебный Совет не ущемляет их право на судебную защиту, закрепленное в пункте 2 статьи 13 Конституции.

Вместе с тем, Конституционный Суд, принимая во внимание последствия решений Комиссии или Судебного жюри, влекущие ограничения в правах судей, полагает, что в процедурах рассмотрения материалов следует предусмотреть возможность участия защитника и пользования другими инструментами защиты своих интересов. Кроме того, важным является законодательное урегулирование основных критериев оценки профессиональной деятельности судей с целью обеспечения надлежащего качества правосудия, продвижения по службе и их независимости. Все эти меры должны быть выработаны совместными усилиями Верховного Суда и Высшего Судебного Совета при широком участии судейского сообщества.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3) пункта 4 статьи 23, статьями 55 – 58, 62 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», применительно к предмету обращения Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать пункт 4 статьи 44, пункт 3 статьи 44-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и пункт 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» соответствующими пункту 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан.

2. Рекомендовать Верховному Суду Республики Казахстан и Высшему Судебному Совету Республики Казахстан с целью более полного обеспечения прав судей рассмотреть вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства Республики Казахстан о судебной системе и статусе судей в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, содержащимися в настоящем нормативном постановлении.

3. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан