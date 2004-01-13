Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 19 декабря 2003 г Законы 145

О практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам Анализ практики вынесения частных постановлений судами республики показал, что наряду с установлением причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, они оказывают положительное влияние на совершенствование деятельности органов дознания и предварительного расследования, прокурорского надзора и судебной практики, а также на формирование у граждан уважительного отношения к праву. В целях выработки единообразной практики вынесения частных постановлений пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан постановляет: 1. Судам при рассмотрении уголовных дел следует учитывать, что согласно части 2 статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — УПК), установленный законом порядок производства по уголовным делам должен обеспечить защиту от необоснованного обвинения и осуждения, от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению преступлений, формированию уважительного отношения к праву. В этой связи частные постановления судов должны служить действенным инструментом соблюдения законности, признания первичности и неотъемлемости прав и свобод человека, предупреждения преступлений и иных правонарушений, вскрытия и устранения недостатков в деятельности государственных органов, должностных лиц и хозяйствующих субъектов. 2. Судам следует не оставлять без должного реагирования нарушения норм процессуального закона, допущенных органами дознания, следствия, прокурорами, повлекших ущемление конституционных прав и законных интересов граждан. В таких случаях судам надлежит выносить частные постановления с указанием конкретных должностных лиц, допустивших их. 3. Перечень оснований вынесения частных постановлений, указанный в статье 387 У ПК, не является исчерпывающим, в связи с чем суды вправе реагировать и на другие факты: срывы судебных процессов, проявление неуважения к суду, нарушение сроков органами дознания, следствия и судами. Суд может вынести частное постановление и поощрительного характера. 4. В соответствии с частью 5 статьи 23 УПК суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты и не выражает каких бы то ни было интересов помимо интересов права, поэтому, если причины и условия, способствовавшие совершению преступления, явились следствием действия либо бездействия должностного или иного лица, которые содержат признаки преступления, он не вправе в частном постановлении ставить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, а может лишь довести данный факт до сведения органов, в чью компетенцию входит решение этих вопросов. 5. В соответствии с частью 4 статьи 59 УПК и пунктом 6 статьи 411 УПК суд апелляционной и надзорной инстанции по материалам судебного разбирательства при выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также других нарушений, допущенных в ходе дознания, предварительного расследования или при рассмотрении дела нижестоящим судом вправе вынести частное постановление. 6. Вынесение частного постановления судом первой инстанции не является препятствием для вынесения частного постановления судами вышестоящих инстанций, когда по данному делу имеются другие обстоятельства, требующие подобного реагирования. 7. Частное постановление должно быть законным, обоснованным и постановлено на всесторонне, полно и объективно исследованных обстоятельствах дела, так как в соответствии с частью 6 статьи 387 УПК оно является обязывающим документом, влекущим правовые последствия. Суды не вправе указывать в частных постановлениях обстоятельства, ставящие под сомнение законность и обоснованность принятого решения. Частное постановление не должно содержать общие формулировки и фразы. В нем указывается конкретное нарушение закона, лица, их допустившие, выявленные судом причины и условия, способствовавшие совершению преступления или иного правонарушения, а также доказательства, на которых основаны выводы суда. В частном постановлении не могут даваться указания, рекомендации по вопросам производственной деятельности, входящим в исключительную компетенцию соответствующего органа или организации. 8. В соответствии с частью 1 статьи 387 УПК частные постановления должны выноситься в совещательной комнате и только по тому делу, которое непосредственно рассматривается в суде, и в нем не могут содержаться сведения и факты из другого дела. В резолютивной части постановления должен указываться срок и порядок его обжалования и опротестования. 9. При определении срока обжалования или опротестования частного постановления следует исходить из части 3 статьи 403 УПК, в соответствии с которой частная жалоба, протест на постановление суда первой инстанции лицами, указанными в статье 396 УПК, подаются в течение десяти суток со дня его вынесения. Обжаловать частное постановление вправе и лица, не являющиеся сторонами в деле, если в нем непосредственно затрагиваются их интересы. Лица, которым о вынесенном в их адрес частном постановлении стало известно по вступлении его в законную силу, имеют право на его апелляционное обжалование в тот же срок с момента получения копии частного постановления, а при пропуске срока апелляционного обжалования они могут обратиться в суд для его восстановления. 10. Частные постановления, вынесенные нижестоящими инстанциями, могут быть пересмотрены в надзорном порядке при наличии надзорной жалобы или протеста. 11. Апелляционная инстанция, рассматривая дело по жалобе или протесту, поступившему на решение суда первой инстанции, вынесенному по существу дела, исходя из требований статьи 24 УПК и части 2 статьи 404 УПК, вправе рассмотреть законность и обоснованность частного постановления и при отсутствии на него жалобы либо протеста. 12. Отмена судебного решения, вынесенного по существу дела, не во всех случаях влечет отмену частного постановления. Наряду с отменой судебного решения частное постановление может быть также отменено, если оно касается вынесенного судебного решения и материалов дела, подлежащих оценке и исследованию при новом расследовании дела или судебном разбирательстве. 13. В соответствии со статьей 448 УПК частное постановление, как и другое постановление суда первой и апелляционной инстанции, вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении срока на обжалование или опротестование, а в случае принесения жалобы или протеста — по рассмотрению дела вышестоящим судом. 14. Частное постановление может быть направлено непосредственно лицу, в чьих действиях установлены нарушения закона, иному должностному лицу (руководителю организации), который в силу своего должностного положения может и обязан устранить выявленные судом причины и условия, способствовавшие совершению преступления, либо лицу, правомочному ставить вопросы ответственности конкретных лиц, допустивших нарушения закона. 15. Судам в целях обеспечения действенности частных постановлений необходимо осуществлять надлежащий контроль за их неукоснительным исполнением всеми организациями и должностными лицами. При оставлении должностным лицом частного постановления без рассмотрения либо непринятия мер к устранению указанных в нем нарушений закона, а равно несвоевременного представления ответа на частное постановление председатель соответствующего суда или председательствовавший по делу вправе в соответствии со статьей 636 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее — КоАП) дать указание сотруднику суда о составлении протокола об административном правонарушении с приложением необходимых документов, удостоверяющих данный факт, для направления в соответствующий территориальный суд, которому в соответствии со статьей 541 КоАП подсудно рассмотрение данного административного дела. При этом учитываются особенности привлечения к административной ответственности лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом в соответствии с главой 42 КоАП, а также лиц, чье привлечение решается по правилам статьи 35 КоАП. 16. В связи с принятием настоящего нормативного постановления признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР от 19 июля 1963 года № 3 «О состоянии и мерах улучшения работы судов Алма-Атинской области и Южно-Казахстанского края по выявлению и принятию мер к устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.». 17. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ