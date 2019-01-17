Нормативы распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС продлены до 31 декабря 2019 года

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Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечал ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов, Протокол предусматривает продление определенных 12 августа 2018 года странами-членами Евразийского экономического союза
нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин до 31 декабря 2019 года.
"Это необходимо с целью сохранения сложившегося режима распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Нужно отметить, что настоящий Протокол временно применяется с 12 августа 2018 года в соответствии с законом о международных договорах", – сказал министр.