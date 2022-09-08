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Сенат , Сельское хозяйство
Нормы Земельного кодекса превратились в инструменты обогащения – сенатор Лукин

О проблемных вопросах использования земель в своем депутатском запросе рассказал сенатор Андрей Лукин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В числе системных пробелов Земельного кодекса - незаконный налог и утрата условных земельных долей, воспрепятствование пайщикам в выходе из состава предприятий, невыплата или искусственное занижение паевых дивидендов, использование земель пайщиков в незаконных схемах и другие.

По информации депутата, всего по стране 169 проблемных предприятий с 81 623 пайщиками.

«За этими организациями зарегистрировано более 4 млн га сельхозземель, из них незаконно заложены в финансовые организации более 860 тыс. га, отчуждены третьим лицам порядка 800 тыс. га. Уполномоченный орган в лице Комитета и местные исполнительные органы бездействуют, в отдельных случаях сами создают проблему, незаконно предоставляя земли пайщиков третьим лицам», - сказал сенатор.

Кроме того, Андрей Лукин посетовал и на низкий уровень госконтроля за реализацией прав пайщиков на условные земельные доли. Это подтверждается многочисленными фактами предоставления паевых земель третьим лицам без каких-либо обоснований или подтверждающих документов. В связи с этим сенатор предложил главе Кабмина принять во внимание механизмы по решению данных проблем.

«Министерству сельского хозяйства неоходимо расширить компетенцию Комитета в части контроля за соблюдением прав пайщиков и акиматов относительно регулирования использования паевых земель, а также усилить полномочия Комитета касательно истребования документов и материалов у государственных органов и хозяйствующих субъектов. Кроме того, нужно закрепить обязательное нотариальное удостоверение согласия пайщиков на передачу земельных участков в залог», - озвучил в своем запросе сенатор Лукин.

Кроме того, депутат предложил акиматам областей совместно с МСХ установить точное количества пайщиков и предприятий с паевыми землями, а также составить карту социальных рисков по каждому предприятию и разработать алгоритм действий по разрешению их проблем.

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