Норвежец сбежал из тюрьмы с помощью доски для серфинга и детской лопатки

В Норвегии заключенный сбежал из тюрьмы на острове Бастой при помощи старой доски для серфинга и детской лопатки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Об этом сообщает The Local.
По словам начальника исправительного учреждения Тома Эберхардта (Tom Eberhardt), утром в среду, 5 августа, сотрудники обнаружили, что заключенный исчез. "У нас в подсобке стояла очень старая доска для серфинга, настолько древняя, что ее можно считать антиквариатом. Он украл ее и детскую лопатку", – рассказал Эберхардт.
Доску позднее обнаружили на берегу, неподалеку от города Хортен. Как отмечает издание, 23-летний мужчина, который был осужден за торговлю наркотиками и изнасилование, использовал лопатку в качестве весла. Ему пришлось грести ею три километра, чтобы доплыть с острова до материковой части Норвегии.
В исправительном учреждении на острове, где он отбывал заключение, камеры не запираются, на окнах нет решеток. В распорядок дня заключенных включены занятия верховой ездой, теннисом и катание на лыжах.
"Из тюрьмы Бастой не очень сложно сбежать, к счастью, это происходит не часто", – сообщил Эберхардт. По его словам, если полиции удастся выследить сбежавшего, остаток срока ему придется отбывать в другом исправительном учреждении.
По словам начальника исправительного учреждения Тома Эберхардта (Tom Eberhardt), утром в среду, 5 августа, сотрудники обнаружили, что заключенный исчез. "У нас в подсобке стояла очень старая доска для серфинга, настолько древняя, что ее можно считать антиквариатом. Он украл ее и детскую лопатку", – рассказал Эберхардт.
Доску позднее обнаружили на берегу, неподалеку от города Хортен. Как отмечает издание, 23-летний мужчина, который был осужден за торговлю наркотиками и изнасилование, использовал лопатку в качестве весла. Ему пришлось грести ею три километра, чтобы доплыть с острова до материковой части Норвегии.
В исправительном учреждении на острове, где он отбывал заключение, камеры не запираются, на окнах нет решеток. В распорядок дня заключенных включены занятия верховой ездой, теннисом и катание на лыжах.
"Из тюрьмы Бастой не очень сложно сбежать, к счастью, это происходит не часто", – сообщил Эберхардт. По его словам, если полиции удастся выследить сбежавшего, остаток срока ему придется отбывать в другом исправительном учреждении.