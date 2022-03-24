Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В работе комиссии приняли участие представители государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, Межведомственной комиссией приняты следующие решения:

- отменить обязательное ношение масок в помещениях;

- сохранить обязательное ношение медицинских масок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);

- сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;

- разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.

В завершении заседания Е. Тугжанов отметил, что одним из главных условий обеспечения благополучной эпидемиологической ситуации является своевременная вакцинация и ревакцинация граждан. Он поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции и подчеркнул необходимость качественной разъяснительной работы среди населения.