Масочный режим пошел на пользу в борьбе с палочкой Коха в Северо-Казахстанской области.

Заболеваемость туберкулезом здесь снизилась на 16% из-за повсеместного ношения масок. В 2021 году показатель заболеваемости туберкулезом в Северо-Казахстанской области составил 33,8 на 100 тыс. населения, снижение – на 15,7%. Как отметил директор областного центра фтизиопульмонологии СКО Каныш Бижанов, этому способствовали бесперебойное обеспечение противотуберкулезными препаратами, внедрение новых методов и режимов лечения, а еще... коронавирус.

Между тем еще в июне 2020 года в Петропавловском центре фтизиопульмонологии был устроен стационар для больных COVID-19. Но больных туберкулезом больше не стало. И все потому, что были введены ограничительные меры, повсюду стали использоваться медицинские маски и антисептики.

В настоящее время в СКО примерно 300 больных туберкулезом, из них 220 лечатся амбулаторно. В основном болеют мужчины трудоспособного возраста, как правило, бездомные и безработные. Есть и такие, кто уклоняется от лечения. В Петропавловске разыскиваются семь человек с заразной формой туберкулеза. Еще 11 «уклонистов» удалось поймать и поместить в отделение принудительного лечения. Врачи сожалеют, что для заразных беглецов не предусмотрена никакая мера ответственности.