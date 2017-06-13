Нота за нотой

Наталья Рыжкова, Карагандинская область
Чистый звонкий голос, стремление творчески расти и артистические данные определили победителя «Бала дауысы» в регионе.
Продолжается отборочный марафон Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы-2017», проводимого Фондом Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» при поддержке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации и Министерства культуры и спорта. Школьники в возрасте от 7 до 13 лет демонстрировали вокальные данные, исполняя любимые и популярные песни на разных языках. Звездным наставником у сборной региона выступила эстрадная певица Дильназ Ахмадиева, возглавившая жюри.
Из 150 участников на финишную прямую в финале вышли сначала 8 исполнителей, затем окончательно за победу боролись трое. Все ребята очень талантливы. И из них следовало выбрать только одного – с самым чистым звонким голосом. Длительные обсуждения, оценка вокальных данных, умения двигаться. В итоге выбор сделан: в большой путь к победе в первом в ее жизни нацио­нальном конкурсе отправилась Жанель Муратова. Десятилетняя карагандинка занимается вокалом в группе «Бозторгай» при Доме детей и юношества, посещает уроки хореографии и изучает английский язык.
– Жанеля – очень талантливый ребенок! При исполнении песни важно показать весь свой потенциал, в том числе артистизм, хореографическую подготовку. Немаловажно для начинающего артиста стремление творчески расти, учиться новому и выкладываться на все сто процентов на выступлении. Именно поэтому выбрали Жанелю, – прокомментировала решение Дильназ Ахмадиева.
Жанеля, как положено по условиям конкурса, получила путевку в школу музыки «Бала дауысы» и вместе с наставником скоро начнет подготовку к суперфиналу, который пройдет с 27 по 29 октября в ледовом дворце «Алматы-Арена». На сцену вместе с ней выйдут победители из других регионов. Они станут участниками трех концертных программ в прямом эфире, исполнят популярные песни наставников, народные композиции в современной обработке и мировые хиты. Право выбрать победителя будет предоставлено профессиональному жюри и телезрителям.
Как сообщили в оргкомитете конкурса, кастинги прошли в 10 областях и Алматы. Очередь за Астаной и регионами Северного Казахстана.

Популярное

Все
Отражение политической культуры общества
Новые инфраструктурные, транспортные и социальные объекты открылись в регионах РК
В Евросоюзе ввели обязательную маркировку ИИ-контента
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
На Кубе снова полный блэкаут
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы по пассажиропотоку за сутки
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Роналду закатит свадьбу века
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
АФМ выявило крупные хищения в системе ОСМС
Китайская авиакомпания откроет новые рейсы в Казахстан
Спад жары прогнозирует Казгидромет
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Казахстанские ученые разработали цифровую платформу для селекции пчел
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Токаев принял председателя АФМ
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Запущен комбинат – появится и кластер
Большие перспективы для села
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]