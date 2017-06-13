Нота за нотой Наталья Рыжкова, Карагандинская область

Чистый звонкий голос, стремление творчески расти и артистические данные определили победителя «Бала дауысы» в регионе.

Продолжается отборочный марафон Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы-2017», проводимого Фондом Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» при поддержке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации и Министерства культуры и спорта. Школьники в возрасте от 7 до 13 лет демонстрировали вокальные данные, исполняя любимые и популярные песни на разных языках. Звездным наставником у сборной региона выступила эстрадная певица Дильназ Ахмадиева, возглавившая жюри.

Из 150 участников на финишную прямую в финале вышли сначала 8 исполнителей, затем окончательно за победу боролись трое. Все ребята очень талантливы. И из них следовало выбрать только одного – с самым чистым звонким голосом. Длительные обсуждения, оценка вокальных данных, умения двигаться. В итоге выбор сделан: в большой путь к победе в первом в ее жизни нацио­нальном конкурсе отправилась Жанель Муратова. Десятилетняя карагандинка занимается вокалом в группе «Бозторгай» при Доме детей и юношества, посещает уроки хореографии и изучает английский язык.

– Жанеля – очень талантливый ребенок! При исполнении песни важно показать весь свой потенциал, в том числе артистизм, хореографическую подготовку. Немаловажно для начинающего артиста стремление творчески расти, учиться новому и выкладываться на все сто процентов на выступлении. Именно поэтому выбрали Жанелю, – прокомментировала решение Дильназ Ахмадиева.

Жанеля, как положено по условиям конкурса, получила путевку в школу музыки «Бала дауысы» и вместе с наставником скоро начнет подготовку к суперфиналу, который пройдет с 27 по 29 октября в ледовом дворце «Алматы-Арена». На сцену вместе с ней выйдут победители из других регионов. Они станут участниками трех концертных программ в прямом эфире, исполнят популярные песни наставников, народные композиции в современной обработке и мировые хиты. Право выбрать победителя будет предоставлено профессиональному жюри и телезрителям.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, кастинги прошли в 10 областях и Алматы. Очередь за Астаной и регионами Северного Казахстана.

