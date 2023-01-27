Нотариус всемогущий?

Генеральной прокуратурой проведен анализ соблюдения законности при выписке нотариусами исполнительных надписей за последние три года.

Напомним, институт исполнительной надписи заработал с 2016 года. В упрощенном порядке стали взыскиваться бесспорные требования, такие как долги за коммунальные услуги, по зарплате, договорам и другое. Надпись существенно разгрузила суды. Однако из-за простоты процедуры и злоупот­реблений со стороны нотариусов она стала инструментом всевозможных «серых» схем.

По сведениям Генеральной прокуратуры, надпись использовалась для обналичивания денег, добытых прес­тупным путем. Так, в Алматы, Астане и Караганде установлено 13 фактов, когда долги формально взыскивались с организаций и лиц, причастных к соз­данию финансовых пирамид.

Организаторы финпирамиды в Алма­ты для снятия и хищения денег вкладчиков по фиктивным договорам взыс­кали через нотариусов два миллиарда несуществующих долгов. Но по искам прокурора надписи отменены.

В обход судебного порядка по 63 надпи­сям с государства незаконно взыскано 1,8 млрд тенге по договорам госзакупок. Из них по искам прокуроров уже отменены надписи на 1,2 млрд тенге. Долги взыскивались, несмотря на истечение срока договора госзакупок, за невыполненные работы и не преду­смотренные ПСД и планами закупок, без регистрации допсоглашений к договорам госзакупок в органах казначейства, в отсутствие актов приемки и других подтверждающих документов.

В Алматинской области нотариус взыскала с отдела ЖКХ в пользу частной компании 410 млн по незарегист­рированному допсоглашению (на работы, не предусмотренные основным договором, срок договора истек). В суд предъявлен иск о его отмене, сейчас он на рассмотрении.

Взыскивались фиктивные долги и по зарплате для увода имущества и активов от исполнения по другим обязательствам (поскольку зарплата взыскивается в первую очередь). За два года прокуроры добились отмены 250 незаконных надписей на пять миллиардов тенге.

В Карагандинской области выявлено 35 надписей о взыскании с ТОО несуществующих долгов по зарплате на 333 млн тенге. При этом у предприя­тия долг по налогам 1,7 млрд тенге. Эти надписи тоже отменены.

В отдельных случаях надписи совершались нотариусами с явным превышением полномочий. Так, в Астане, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях нотариусы в счет погашения долга незаконно обратили взыскание на 40 единиц транспорта, которые не являлись предметом залога. Выписка надписей по таким требованиям не допускается.

Прокуроры выявили 56 исполнительных надписей на один миллиард тенге, выписанных на основании поддельных документов, и шесть надписей в отношении граждан, которые состоят на психиатрическом учете. По представлению Генеральной прокуратуры Министерством юстиции прекращены лицензии трех нотариусов, семи – приостановлены, 44 нотариуса привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ГП РК.