Нотариусы оставляли без квартир и земли доверчивых шымкентцев

В Шымкенте задержали мошенников, которые незаконно завладели квартирами и земельными участками горожан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры мегаполиса.

Фото: pvl.sud.kz

По заявлениям 25 жителей Шымкента Департамент полиции провел досудебное расследование в отношении двух нотариусов и еще трех человек по фактам мошенничества, злоупотребления полномочиями и подделки документов.

«По материалам уголовного дела, подозреваемые под предлогом выдачи займа под проценты, введя в заблуждение доверчивых жителей Шымкента, оформляли договоры купли-продажи и в последующем незаконно завладевали их квартирами и земельными участками, после перепродавали третьим лицам», – раскрыли подробности мошеннической схемы в надзорном органе.

Подозреваемые находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд.