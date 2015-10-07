Ноу-хау и МСБ Свежий выпуск 396 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Как отмечается в сообщении банка, ТШО выделил 458 тыс. евро на программу, реализацией которой займется ЕБРР. Ее задача – предоставить доступ МСБ к ноу-хау и финансам, рекомендациям, способствовать укреплению их деловых связей.

Первый двухлетний период программы должен способствовать наращиванию производительности и эффективности МСБ во всех регионах Казахстана. Что позволит перспективным компаниям получить доступ к инновациям, стать более конкурентоспособными и выйти на новые рынки. «Программа будет содействовать улучшению и усилению государственно-частного партнерства путем поддержки инициатив местных поставщиков, – считает директор ЕБРР в Казахстане Джанет Хекман. – Очень важно, чтобы бизнес узнал о новой программе, а ЕБРР может оказать содействие в доступе к ней, возмещая часть затрат».

ЕБРР уже оказал помощь более чем 1 200 субъектам малого и среднего бизнеса в Казахстане. Правительство республики также является основным донором в таких проектах наряду с правительством США, компанией «Би Джи Казахстан» и Специальным фондом акционеров банка.



