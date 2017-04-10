​Новаторский подход

Юлия Полонская

В ней приняли участие руководители научно-исследовательских институтов, известные общест­венные деятели, представители научного сообщества, экс­перты, среди которых управляю­щий директор Международного финансового центра «Астана» Саясат Нурбек.

Одним из главных направлений Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» является повышение уровня образования. Как отметила директор КИСИ доктор социологичес­ких наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК Зарема Шаукенова, у Казахстана уже есть опыт в реализации проектов международного масштаба в этой области, которые сегодня дают глобальный эффект. Среди них соз­дание Назарбаев­ Университета и Назарбаев­ интеллектуальных школ.

Назарбаев Университет – это университет третьего поколения, который сочетает в себе три компонента: образование, исследование и инновации. «Президент с начала независимости проявляет новаторский стиль, инициируя соз­дание новых продуктов и структур. Казахстан действительно никогда не искал легких путей, и сегодня нашей стране удалось создать у себя настоящий форпост высшего образования, причем на английском языке», – сказала Зарема­ Шаукенова.

В ходе обсуждения участники были единодушны в том, что Послание Президента и Конституционная реформа служат продолжением широкой программы модернизации, связанной с улучшением инвес­тиционного клима­та, формированием здоровой экономической ситуации, определяющих перспективное развитие республики, расширение и углубление деловых отношений с мировым сообществом. 

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