Новая авиакомпания появится в Иране

В Иране будет создана новая авиакомпания TehranAir с парком самолетов из 10 авиалайнеров Airbus 320, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
По информации Fars News, TehranAir возглавит экс-председатель Организации аэропортов Ирана Мохаммад Илхани.
Как заявил президент Ирана Хасан Рухани перед визитом в Европу, возможно, иранской стороной будет подписан контракт на покупку самолетов Airbus, сообщило ранее AFP.
Первого ноября иранское информационное агентство Fars News сообщало, что Иран приобрел 13 самолетов Boeing-737 производства 1995–2000 годов.
Ранее министр дорог и градостроительства Ирана Аббас Ахунди заявил, что воздушный флот страны является одним из самых старых в мире и для его обновления необходимо закупить 500 самолетов на сумму $50 млрд. Но Иран такими средствами не располагает. Глава ведомства отметил, что в сфере транспорта Ирана созданы все условия для инвестирования и страна готова рассмотреть все предложения инвесторов.