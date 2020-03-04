Новая Дорожная карта бизнеса ведет по старой дороге в никуда – депутат-коммунист
Лаура Тусупбекова
Депутат Мажилиса от фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров считает необходимым наряду с текущими мерами по "Дорожной карте бизнеса" перестроить и деятельность институтов поддержки бизнеса. Об этом он заявил в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Депутат констатировал, что номинально доля МСБ в стране растет интенсивно - с 2013 по 2019 годы рост составил от 17% до 29%.
"Если верить отчетам, то малый бизнес растет как на дрожжах, увеличив долю в ВРП в три с половиной раза - с 6,4% до 22,6% за вышеуказанный период. Но мы видим, что принципиальных структурных изменений в экономике Казахстана не произошло. Статистический рост малого предпринимательства сложился из-за переоформления самозанятых в индивидуальные предприниматели и еще большего стремления бизнеса сократить расходы", - сказал он.
Айкын Конуров призвал понять, что казахстанские предприниматели пытаются сэкономить на налогах, оформляя отдельные функциональные направления и специалистов как ИП, но фактически их бизнес не растет.
"Кроме того, под ударом остаются работники. Для них статус индивидуального предпринимателя на практике означает просто потерю социальных отчислений и гарантий, которые есть в трудовых договорах. Лишая фактических гарантий трудовых прав, Правительство подталкивает людей к социальным протестам. Кого мы пытаемся обмануть, нагоняя статистику по переоформлению самозанятых в индивидуальных предпринимателей? Ведь все мы также понимаем – кто такие самозанятые. Это казахстанцы, перебивающиеся случайными заработками, в большинстве своем – живущие на грани нищеты. Называть их бизнесменами – издевательство", - считает мажилисмен.
Он напомнил, что реальный индикатор развития экономики – это доля обрабатывающей промышленности в ВВП. С 2010 по 2018 годы она выросла с 11,3% до 11,6%, то есть, всего на 0,3%.
"И эти три десятых процента вызывают большие сомнения в их реальности. В новой программе "Дорожная карта бизнеса" поставлена цель - довести долю МСБ в экономике до 35% к 2025 году. Можно не сомневаться, что по статистике этот показатель будет выполнен. Но что от этого изменится для людей?" - выразил скепсис депутат.
По его мнению, сегодня задачей государственных органов должно стать формирование прослойки конкурентоспособных предприятий, которые стали бы опорой среднего класса, как фактора стабильности в обществе.
"Фракция "Народные коммунисты" считает, что задача государственной политики в сфере развития предпринимательства не должна сводиться к механическому увеличению доли МСБ и числа статистических предпринимателей. Это лишь имитация картины процветания бизнеса", - сказал депутат.
По его информации, предприятия МСБ, получающие поддержку фонда "Даму", обеспечивают 20% выпуска всей продукции сектора и 20% всех занятых.
"Казалось бы, это доказывает важность господдержки. Но в то же время говорит о низкой конкурентоспособности бизнеса и неэффективности мер для его самостоятельного развития. В фонде "Даму" ссылаются на пример Канады, которая в 2018 году выдала МСБ по госпрограммам кредитов на 1 миллиард долларов, тогда как Казахстан – на 1,3 миллиарда. При этом, у нас равное количество субъектов МСБ – 1,2 миллиона. Учитывая, что в Казахстане ровно в два раза меньше населения, получается, что у нас выше и предпринимательская активность, и уровень господдержки. Но по факту мы видим, что канадский МСБ за 2018 год обеспечил 41% экспорта страны – это 215 миллиардов долларов, 47% продукции обрабатывающей промышленности и почти 50% ВВП - 800 миллиардов долларов. Тогда как казахстанский МСБ при значительно большем уровне господдержки обеспечил 45 миллиардов долларов, то есть, в 18 раз меньше", - констатировал депутат.
Айкын Конуров считает, что новая "Дорожная карта бизнеса" ведет по старой дороге в никуда, предлагая тот же набор инструментов.
"И мы знаем, что это все не для реального развития предпринимательства, а для поддержки предприятий на плаву. Безусловно, это крайне важно, чтобы сохранить рабочие места и доходы для тысяч семей. Но нужно и другое – меры по качественному развитию предпринимательства, способного и к производству, и к экспорту. Без этого мы закладываем мину замедленного действия. Ведь когда бюджет не сможет финансировать поддержку в прежнем объеме, тысячи предприятий просто свернут свою работу", - сказал депутат.
В этой связи он считает необходимым, наряду с текущими мерами по "Дорожной карте бизнеса", выработать долгосрочные меры по модернизации сектора малого и среднего предпринимательства, в целях создания постоянных качественных рабочих мест, развития производственного потенциала.
"Для этого нужно перестроить и деятельность институтов поддержки бизнеса", - сказал Айкын Конуров.