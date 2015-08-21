Новая экономическая политика: бизнесу – защита, казахстанцам – социальная поддержка Свежий выпуск Юлия МАГЕР

«Шторм» затронул всех

Обращаясь к участникам встречи, в числе которых были крупные экспортеры страны, представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и деловых кругов Казахстана, Глава государства обратил внимание на сложные условия в мировой экономике.

– Кризис развивается по всем направлениям: и по сырьевым товарам, и по валютным и финансовым рынкам, затронул как развивающиеся, так и развитые страны. От этого «шторма» никто не остался в стороне. Всемирный банк и Международный валютный фонд снова снизили свои прогнозы по росту мировой экономики до 2,8% и 3,5% соответственно. Продолжается падение мировых цен на нефть. С пикового значения 115 долларов в июне прошлого года они снизились до 48,5 доллара. Наблюдается падение стоимости металлов, которое началось еще в 2011 году, индекс цен снизился на 45,5%. Только в этом году цена на медь упала с 6 300 долларов до 5 100 долларов за одну тонну, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил вероятность того, что низкие цены на нефть и металлы сохранятся как минимум в течение пяти лет. Также Глава государства подчеркнул резкое падение спроса на отечественную экспортную продукцию со стороны основных торговых партнеров нашей страны – Китая и России. И эта тенденция, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, тоже не является краткосрочной. Спад экономики России усилился более чем в 2 раза. Объем экспорта Китая сократился на 8,3%.

Глава государства обратил внимание, что с 2014 года происходит укрепление американского доллара по отношению ко всем мировым валютам.

– Только за последний год евро снизился к доллару на 26%, японская иена – на 22%, австралийский доллар – на 27%, канадский доллар – на 23%, норвежская крона – на 35%, малазийский рингит – на 30%, чилийский песо – на 18%, бразильский реал – на 55%. Наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу также обесценивали свои валюты: российский рубль упал почти в 2 раза, белорусский – на 56%, армянский драм – на 17%. Таким образом, большинство стран, включая Евросоюз, страны – экспортеры сырья, а также торговые партнеры Казахстана, провели обесценивание своих валют, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что, по оценке Национального банка, казахстанский экспорт в первом полугодии снизился на 73%.

– Уже сейчас мы видим падение конкурентоспособности наших предприятий, снижение их доходов. Это сказывается на трудящихся, занятых на этих предприятиях. По информации Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», огромное количество предприятий столкнулось с падением экспорта в Россию. Более того, их продукция уже вытесняется российскими производителями с казахстанского рынка, – сказал Глава государства.

В качестве примера Президент привел Кентауский трансформаторный завод, который сократил поставки продукции в Россию на 47%. Уже освобождены от работы 50 сотрудников данного предприятия, а государству не выплачено 30 млн тенге налогов. Алматинский дрожжевой завод снизил объемы на 50%, убытки предприятия составили 30 млн тенге. Алматинский вентиляторный завод снизил производство на 47%, сократив 20% рабочих. Как подчеркнул Глава государства – это лишь некоторые случаи, аналогичных которым по Казахстану очень много. В результате происходит ухудшение ситуации с занятостью, выплатой заработной платы. Все это, соответственно, сказывается и на государственной казне. По данным, озвученным Президентом, недопоступление в доход бюджета в 2015 году оценивается в размере 264 млрд тенге. Поэтому государство пошло на вынужденную меру сокращения многих расходов. За исключением социальных, подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Оптимальное решение

Глава государства отметил, что в сложившейся ситуации перед страной стоял выбор из трех вариантов действий.

– Первый – ничего не предпринимать, держать курс и ждать улучшения ситуации. Однако цена такой политики – сокращение собственного производства, потеря рабочих мест и истощение золотовалютных резервов. Другой вариант – это плавное ослабление курса тенге в пределах коридора. В условиях плохой и неопределенной ситуации на внешних рынках такой вариант также требует больших затрат золотовалютных резервов. Поэтому, просчитав все имеющиеся возможности, наиболее правильным является введение свободного плавающего курса тенге и переход к инфляционному таргетированию, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что данная мера является вынужденной.

– Другой альтернативы на сегодня у нас не было. Вы знаете, мы планировали все наши программы по-другому. Но кризис всегда вносит коррективы. В то же время мы готовились и к такому развитию событий. В частности, индустриально-инновационная программа и расширение обрабатывающей промышленности, создание Национального фонда, – все это являлось заблаговременной подготовкой к такой ситуации, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что решение Правительства и Национального банка было принято по просьбе экспортеров, Национальной палаты «Атамекен», малого и среднего бизнеса нашей страны.

– Благодаря восстановлению конкурентоспособности, мы сможем сохранить рабочие места на предприятиях, где работает, по приблизительным расчетам, до миллиона человек. С учетом коэффициента семейности, это окажет влияние на 3,5 миллиона казахстанцев. Улучшение положения на предприятиях в итоге должно сказаться и на уровне заработных плат ваших работников. В перспективе мы ожидаем улучшения ситуации, что позволит нам пережить этот кризис, обеспечить дальнейший экономический рост и не допустить рецессии, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Обеспечить поддержку граждан

Глава государства подчеркнул, что восстановление конкурентоспособности экономики невозможно только за счет обменного курса.

– Это временная поддержка. Дальше нужны системные меры по активизации структурных экономических реформ и комплексные решения по поддержке малого и среднего бизнеса. Поэтому Правительство и Национальный банк по моему поручению в настоящее время уже разрабатывают такой пакет. Приоритетом должна стать поддержка ключевых отраслей со сравнительными конкурентными преимуществами, – акцентировал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что индустриально-инновационная политика должна быть адаптирована к новым условиям. Нужен переход к сервисно-индустриальной модели, основанной на росте производительности труда, увеличении участия частного бизнеса. Государство должно предоставлять меры поддержки только для конкурентоспособных компаний.

Президент обратил внимание, что будут приняты системные меры по активизации структурных экономических реформ.

– Рынок труда должен быть адаптирован к новым условиям функционирования и подготовлен к перетоку значительных трудовых ресурсов, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что в новых условиях государству особенно важно выполнять свои социальные обязательства перед гражданами, поддержать казахстанцев. В связи с этим он предложил Правительству перенести с 2017 года на 2016 год реализацию социальных инициатив, включая внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих, повышение зарплаты административных государственных служащих, пособий инвалидам и стипендий.

Также Нурсултан Назарбаев поручил Национальному банку в целях снижения потерь населения от изменения обменного курса внедрить механизм компенсации срочных депозитов физических лиц, которые были открыты в тенге по состоянию на 18 августа 2015 года с суммой остатков на счете до 1 млн тенге.

– Гражданам будет компенсирована курсовая разница при условии переоформления депозита на специальные счета и сохранения их в банках в течение одного года. Эта мера поможет поддержать 1 миллион 700 тысяч человек, или 86% всех депозиторов, – сказал Глава государства.

В схожей с держателями тенговых депозитов ситуации оказались и вкладчики Жилстройсбербанка, которые копили средства для приобретения жилья в национальной валюте. Президент поручил Правительству продумать и найти механизм решения этого вопроса.

В завершение Глава государства отметил, что, несмотря на трудности, принимаются все необходимые меры для недопущения ухудшения социального самочувствия и снижения благосостояния населения Казахстана.



Своевременно и важно

В ходе совещания выступили и другие его участники, высказавшие свое мнение о решении Правительства и Национального банка РК перейти к свободно плавающему обменному курсу национальной валюты.

– Огромное спасибо, что сегодня Вы ставите нас в конкурентные условия. Сегодня мы готовы конкурировать, готовы возвращать свои рынки и бороться за новые, – обратился к Главе государства председатель совета директоров Eurasian Resources Group Александр Машкевич. – И в этих условиях мы берем на себя обязательства, что ни один человек не будет уволен, что мы будем покупать продукцию казахстанских производителей в три раза больше, что мы построим новые производства.

На вопрос Главы государства о том, сколько человек работают на предприятиях ERG, А. Машкевич ответил, что их 70 тыс. человек.

– Вместе с членами их семей – это огромное количество наших граждан, – заметил Президент.

Президент ТОО «Казахмыс Холдинг» Владимир Ким отметил, что решение, принятое Правительством и Национальным банком РК по переходу к свободно плавающему обменному курсу, – это правильный и очень своевременный шаг. Он также упомянул о том позитивном эффекте, который эта мера будет иметь для казахстанских производителей.

– Мы производим сегодня в Казахстане по программе «Казахстанское содержание» свыше 15 тысяч наименований продукции, начиная от подшипников, мостовых кранов, насосов, конвейерных лент и так далее, очень большой перечень. Я бы сказал, что на сегодня Россия то же самое производит. Корректировка курса тенге, я уверен, даст второе дыхание и, можно сказать, фактически сохранит жизнь казахстанскому содержанию – этой огромной большой программе, в которой участвует и «Казахмыс», – подчеркнул В. Ким.

Президент группы автомобильных компаний Allur Group Андрей Лаврентьев, обращаясь к Главе государства, рассказал, что решение о переходе к свободно плавающему обменному курсу тенге – это шаг, которого ждали не только казахстанские предприниматели, но и их зарубежные партнеры, инвесторы, поскольку это дает новые возможности для инвестиций, расширения предприятий. Он подчеркнул, что сегодня предприятия автомобилестроения «зажглись новой верой», потому что знают, что могут объективно выполнить свои инвестиционные планы. Поручения Президента о том, что казахстанские производители должны делать свою продукцию конкурентоспособной, снижать себестоимость, искать новые рынки и привлекать инновации сегодня последовательно исполняются, а меры поддержки, реализуемые в том числе через программу индустриально-инновационного развития позволили предприятиям отрасли встать на ноги и расти.

– Переход к свободно плавающему курсу тенге – очень важное решение, мы его объективно давно ждали. Мы обещаем, что сохраним все рабочие места, увеличим производительность наших предприятий, сделаем все возможное для развития отрасли. И ключевой момент – это расширенная ответственность производителей, это та программа, которая позволит создать дополнительную микроотрасль к автомобилестроению, создать новые рабочие места без государственных дотаций, к которым мы, к сожалению, немного привыкли и расслабились. Это мы признаем, но мы постараемся в новых реалиях все это выдержать. Спасибо огромное за Вашу поддержку. Мы обязательно достигнем всех результатов, – заверил А. Лаврентьев.

Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандиров также отметил важность и актуальность принятой Правительством и Нацбанком меры, особо подчеркнув его значимость для сохранения конкурентоспособности отечественной химической промышленности на мировом рынке. Он также добавил, что компания приложит все усилия для улучшения качества жизни своих работников, которых на предприятиях «Казфосфата» более 6 тыс. человек.



Трудности, которые закаляют

Мнение о том, как новые условия скажутся на сельхозтоваропроизводителях, высказал генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр. Он подчеркнул, что сегодня благодаря реализации программы «Агробизнес-2020» отмечается рост объемов производства по основным видам продуктов – это мясо, яйцо, мясо птицы, молоко. Но вот из-за экономической ситуации отличная отечественная продукция оказывалась неконкурентоспособной. Цена, например, на молоко за последний год снизилась чуть ли не вдвое, что, по словам И. Сауэра, стало возможным потому, что на казахстанский рынок идет большой приток дешевого и ненатурального молока, порошкового. В такой ситуации можно было или наращивать объемы субсидий, или, что более адекватно, выровнять валютные курсы. Как отметил аграрий, решение Правительства и Нацбанка о переходе к инфляционному таргетированию позитивно скажется на казахстанских товаропроизводителях.

– Я бы хотел всех призвать, прежде всего коллег по бизнесу, чтобы мы в новых условиях ни в коем случае не поддались какой-то эйфории, азарту в погоне за какими-то сверхприбылями и начали накручивать цены на товары, услуги и так далее, – также добавил И. Сауэр.

Нурсултан Назарбаев, комментируя заключительные слова главы ТОО «Агрофирма «Родина», подчеркнул, что это действительно очень важный вопрос, и он держится на контроле: никакого повышения цен, особенно на чувствительные товары, продовольствие, которое производится в Казахстане, быть не должно.

За своевременно принятое решение с курсом казахстанского тенге поблагодарил и генеральный директор ТОО «Богатырь-Комир» Виктор Щукин.

– Эта мера позволит нам сохранить существующую социально-экономическую обстановку в компании, реализовать все инвестиционные проекты, сохранить рабочие места и увеличить по возможности зарплату, с тем чтобы ни один работник не почувствовал изменения в экономической политике, – сказал предприниматель.

Председатель правления ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев в своем выступлении заявил, что принятые Правительством и Нацбанком решения абсолютно необходимы для блага компаний фонда.

– Это кризис, но он может дать оздоровляющий эффект. Это время изысканий внутренних ресурсов. В целом для наших компаний угрозы и потери какой-либо финансовой устойчивости нет. Наоборот, мы будем ускорять наши инвестиционные программы, связанные с инфраструктурой, крупными промышленными стройками. Я думаю, что все крупные компании должны это делать, чтобы поддержать внутренний спрос МСБ, – отметил У. Шукеев.

Глава ФНБ напомнил, что это не первый кризис, который переживает Казахстан за свою независимую историю, и под руководством Нурсултана Назарбаева страна из этих испытаний выходила обновленной, более сильной и мобильной. «Уверен, в этот раз все также случится», выразил мнение У. Шукеев. Вместе с тем он отметил, что нынешний кризис отличается от предыдущих, носит системный характер, и поэтому крайне важно было решить вопрос о диспаритете курса национальной валюты.

– Сегодняшнее решение было необходимо. Конечно, оно сложное, по началу будут трудности, особенно в области сдерживания инфляции. Но мы видим, например, опыт России, где валюта девальвировалась больше чем на 100%, но они удержали инфляцию на 11%, – сказал У. Шукеев, добавив, что, имея определенный опыт и компактную экономику, Казахстан сможет добиться хороших результатов.

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов отметил, что необходимость проведения такой корректировки курса тенге однозначно понимал как крупный, так и малый и средний бизнес. Он заверил Главу государства, что это решение разумное, адекватное и крайне необходимое, и оно, безусловно, позволит повысить конкурентность отечественного бизнеса, позволит получить дополнительную выручку и самое главное – сохранить рабочие места. Кроме того, принятые меры играют на усиление экспортоориентированности казахстанских производителей. Глава НПП также отметил, палата будет выходить с инициативой, чтобы предприятия по возможности индексировали заработные платы своих работников.

Руководители предприятий Казахстана, представляющих различные отрасли и сферы деятельности, выступая на совещании, единодушно поблагодарили Главу государства за принятые меры поддержки, которые положительно скажутся на повышении конкурентоспособности отечественных компаний. Главы предприятий сообщили о своем намерении обеспечить сохранение рабочих мест, выполнение социальных обязательств, увеличение объема производимой продукции.