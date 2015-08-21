Новая экономическая политика: бизнесу – защита, казахстанцам – социальная поддержка Свежий выпуск 442

Изменение обменного курса в соответствии с ситуацией в мировой экономике и на внутреннем валютном рынке – меры нужные и своевременные. Уверен, что не только машиностроители, но и все отечественные предприниматели и простые казахстанцы, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, поддерживают данные решения. Они нужны для нашей экономики, для нас. При этом они помогут не только выстоять и сдержать удар, но и при правильном подходе выйти на новые горизонты, причем окрепшими и получившими новый опыт.

Корректировка курса тенге позволит отечественным компаниям конкурировать не только с российским автопромом, но и в целом с мировым. Приложим все усилия по сохранению всех принятых ранее социальных обязательств. Мы уже не раз проходили через различные испытания, а потому, уверен, пройдем и нынешние. В такое время надо просто засучить рукава и работать с еще большей отдачей.



Владимир КИМ, президент ТОО «KazakhmysHolding»:

– Компания ТОО «KazakhmysHolding» полностью поддерживает принятые Национальным банком меры по корректировке курса тенге. Думаем, что это очень важная мера в условиях, когда многие страны, включая экспортирующие сырье, провели существенную девальвацию своих валют.

«Казахмыс» является одним из системообразующих предприятий страны. В условиях нового режима денежно-кредитной политики мы сможем сохранить социальную стабильность и кадровый потенциал нашей компании.



Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ, президент группы автомобильных компаний AllurGroup, член совета директоров:

– От лица предприятий автомобильной отрасли отмечаю важность принятых мер по корректировке курса тенге в текущих экономических условиях. Если бы эти меры были приняты еще раньше, у наших производителей было бы значительно меньше потерь.

Для примера, сегодня на наших складах находится свыше 29 тысяч автомобилей. Все эти машины стали неконкурентоспособными, когда наши соседи резко ослабили свои валюты.

Всем известно, что значительная девальвация российского рубля привела к небывалому росту импорта автомашин из России. Только за первое полугодие текущего года поставлено на регистрационный учет более 170 тысяч автомобилей из России.

В результате этого наша отрасль сегодня находится в очень тяжелой экономической ситуации.

Корректировка курса тенге позволит нашим компаниям конкурировать с российскими и в целом с иностранным автопромом.

Мы приложим все усилия по сохранению всех принятых социальных обязательств, а в условиях нового режима денежно-кредитной политики способны даже увеличить социальные выплаты.



Александр ХМЕЛЕВ, генеральный директор ТОО «Казцинк»:

– Компания «Казцинк» считает решение Национального банка и Правительства РК своевременным и эффективным шагом антикризисной политики страны. Замедление с принятием решения по инфляционному таргетированию на фоне экономической ситуации в мире поставило бы отечественный экспорт в неравные условия с российскими производителями, продукция которых из-за обесценивания рубля оказалась дешевле.

Экспортоориентированные компании полностью поддерживают данную экономическую меру, так как это обеспечит выравнивание условий. Таким образом, повышается конкурентоспособность нашей продукции, плюс ко всему выручка на внешних рынках.

Компания «Казцинк» продолжит исполнять свои обязательства по социальным проектам на предприятии. Полученная прибыль позволит избежать сокращения производства и персонала.



Тахмина НУГМАНОВА, заместитель генерального директора ТОО «КазАзот»:

– Компания ТОО «КазАзот» полностью поддерживает меры, озвученные сегодня Правительством. Это очень своевременные и правильные решения. Сегодня мировая экономика находится в стадии рецессии, в ведущих экономиках мира происходит замедление темпов экономического роста, а также продолжается падение мировых цен на сырьевых и товарных рынках.

Наше предприятие является единственным производителем азотных минеральных удобрений в Казахстане. В настоящее время на внутренний рынок поставляется 60% продукции. Более 40% производимой продукции поставляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В связи с падением курса рубля перед нами встала проблема увеличения доли импорта селитры и аммиака в Казахстан. Сейчас наша продукция является неконкурентоспособной по сравнению с российскими аналогами, казахстанские потребители из-за разницы в цене отдают предпочтение ввозимой импортной продукции. Таким образом, мы не в силах вытеснить импортный продукт из-за разницы в ценах. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, озвученные сегодня. Уверены, что они позволят преодолеть трудности, с которыми мы сталкиваемся.

Отмечу, что в рамках адаптации индустриальной политики к новым условиям из 14 секторов был сделан акцент на 4 наиболее перспективных, в числе которых производство удобрений и агрохимической продукции. Мы давно и неоднократно просили осуществить комплекс мер, озвученных сегодня. В последнее время ситуация крайне резко обострилась.

В свою очередь наша компания полностью поддерживает призыв Главы государства о сохранении рабочих мест, недопущении сокращений заработных плат работников предприятия и выполнения всех обязательных социальных гарантий перед трудящимися.

Более того, мы примем дополнительные меры по социальной поддержке своих сотрудников, наше предприятие будет стремиться выполнить все необходимые социальные гарантии.



Аблай МЫРЗАХМЕТОВ, председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»:

– Наша палата неоднократно выходила с публичными предложениями к Национальному банку о том, что нельзя не учитывать и не реагировать на события в сопредельных странах. Поэтому переход к новой экономической политике и новому режиму денежно-кредитной политики – мера хоть и вынужденная, но правильная и очень своевременная. И с этим полностью согласно большинство предпринимателей различных отраслей, членов НПП «Атамекен».

Была ли у Казахстана другая возможность? Падение спроса на отечественную экспортную продукцию со стороны наших основных торговых партнеров является долгосрочной тенденцией и вызвано неоправданной дешевизной их национальной валюты. Отечественный рынок напрямую «завязан» на рынки Китая и России, и это объективная данность. Российский рубль падает, Китай целенаправленно девальвирует свою валюту. И потому снижение курса тенге – это не просто выравнивание условий для нашего бизнеса, это сильная защитная мера.

У всех на слуху произошедшая две недели назад история, когда Карагандинская птицефабрика была вынуждена раздать населению порядка 30% поголовья кур-несушек, поскольку она не в состоянии была конкурировать с российскими фирмами, буквально затоварившими регион дешевой продукцией. Разумеется, это повлекло и сокращение работников предприятия. Но такого быть не должно.

НПП «Атамекен» неоднократно проводил анкетирование крупных и средних предприятий, готовил аналитические отчеты и заключения, приходя к выводу о том, что курс национальной валюты должен быть скорректирован. Поэтому принятая антикризисная мера будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной продукции и обеспечит доходность казахстанских предприятий.

В связи с этим стоит отметить, что все члены НПП «Атамекен», используя корректировку курса тенге, будут максимально стараться исполнить свои социальные обязательства и по возможности проводить индексацию заработной платы.



Куаныш АЖМАГАМБЕТОВ, председатель наблюдательного совета ТОО «Кайнар АКБ»:

– Производитель аккумуляторных батарей ТОО «Кайнар АКБ» всецело поддерживает меры Правительства и Национального банка Казахстана по введению нового режима денежно-кредитной политики.

Мы понимаем, что это важная мера по защите бизнеса и отечественной экономики в целом. На соседних гигантских рынках России и Китая уже произошли девальвации рубля и юаня, направленные на поддержку своих товаропроизводителей. А это ставило наше предприятие в неравные условия. Но теперь новый режим денежно-кредитной политики и принятые меры позволят снизить цены на отечественную продукцию и на равных конкурировать с иностранными компаниями на отечественном и зарубежном рынках.

Наш завод – одно из градообразующих предприятий, и улучшение его положения скажется на улучшении социальной политики по поддержке жителей Талдыкоргана. И в общем, хочется отметить, что принятые меры позволят облегчить условия бизнеса и увеличить прибыль.



Павел БЕКЛЕМИШЕВ, генеральный директор ТОО «Белкамит»:

– Мы, как представители бизнеса, поддерживаем решение Национального банка и Правительства.

На сегодня ТОО «Белкамит» осуществляет проектирование и изготовление широкой номенклатуры продукции в нефтегазовой сфере. Производственная мощность завода составляет около 2 500 тонн емкостного оборудования и около 15 000 тонн металлоконструкций. Наша продукция ориентирована как на потребности внутреннего рынка, так и на экспорт.

Проведенная девальвация российского рубля и китайского юаня, а это крупнейшие импортеры региона, делала нашу продукцию неконкурентоспособной, даже внутри страны. Агрессивная демпинговая политика зарубежных производителей вытесняла с отечественного рынка. В таком положении говорить об экспорт­ных поставках не приходилось. И эта ситуация даже заставила нас задуматься о сокращении действующих производств и рабочих мест...

Однако принятое Нацбанком и Правительством решение теперь позволит отечественному бизнесу, и нам в том числе, сделать продукцию конкурентоспособной и увеличить экспортную выручку. Мы понимаем, что несем социальную ответственность перед сотрудниками. И сейчас с полной уверенностью можем заявить, что все социальные обязательства будут выполнены. Руководство нашего предприятия уже приняло решение увеличить заработную плату сотрудников, а это более 500 работников, на 10%.



Ерлан ОРЫНБЕКОВ, председатель правления АО «Каустик»:

– Завод «Каустик» занимается производством каустичес­кой соды, гипохлорита натрия и соляной кислоты, которые раньше наша страна закупала в России, Узбекистане и Китае. После открытия нашего предприятия в 2011 году мы полностью обеспечили внутреннюю потребность Казахстана и начали выходить на внешние рынки.

Я полностью поддерживаю своих коллег в том, что решение о переходе к новому режиму денежно-кредитной политики, основанному в том числе на валютном таргетировании, принято своевременно и во многом облегчит ведение честной конкурентной борьбы с российскими, китайскими и другими аналогичными химическими предприятиями. Ранее в связи с подешевевшим рублем российские конкуренты поставляли свои товары по ценам на 30 и более процентов дешевле отечественных, что поставило нас в трудное положение. Изменение же обменного курса снизит себестоимость производства продукции.

Уже сейчас с уверенностью могу сказать, что мы не только сможем вернуть лидирующие позиции на рынке химической продукции в республике, но и в значительной степени станем экспортоориентированным производителем. В частности, увеличим существующие мощности, а также запустим производство перекиси водорода, используемых при добыче и переработке урана, хлора, для производства редких и редкоземельных металлов и реагентов.

Кроме того, нами планируется создание производства реагентов для очистки и дезинфекции питьевой воды. Благодаря этому на нашем заводе не только сохранятся рабочие места, но и появятся новые. Полученную же прибыль от роста тенговой выручки направим на решение социальных задач трудового коллектива. При этом сокращения персонала не будет.



Еркебулан ИЛЬЯСОВ, председатель совета директоров АО «Кентауский трансформаторный завод»:

– Казахстан известен в мире как крупнейший экспортер меди, стали и цинка. Но в связи со сложившейся ситуацией на мировых рынках мы сильно теряли в доходах. А значит, не было и поступлений в бюджет. Валютное таргетирование тенге позволит нашим предприятиям выстоять в непростых условиях мирового кризиса.

Если обратиться к истории нашего предприятия, то в текущем году в Казахстан было завезено огромное количество трансформаторной продукции из Украины, Китая и России. В структуре импорта наблюдается рост этой продукции по сравнению с предыдущим годом, причем более дешевой по цене. И если в 2014 году нашим предприятием был произведен 23 471 трансформатор, то в нынешнем году в лучшем случае выпустим 11 000 единиц этой продукции.

Сейчас российские изделия вытесняют нашу продукцию и на российском рынке. Поставки в РФ уже сократились на 47%. А это стратегический рынок для отечественных производителей. К тому же единственный наш поставщик трансформаторной стали также находится в России. Он буквально взвинтил цену на свою продукцию, подняв ее на 28%, да еще направил письмо с уведомлением о том, что удорожание и дальше продолжится.

Сегодня нам не хватает поддержки внутри государства. Например, в 2014 году акиматом города Алматы был проведен тендер на электроснабжение объектов Кок-Жайляу и универсиады. В данных проектах планировался закуп 4 силовых трансформаторов напряжением 110 кВ. Цена 4 трансформаторов в сметной документации была заложена в размере 971 миллиона тенге, тогда как те же самые трансформаторы на КТЗ стоят 537 милиолнов тенге. Разница не малая – 434 миллиона тенге. Почему такое происходит? Ответ ясен: проект­ные институты и заказчики в лице госорганов лоббируют интересы зарубежных поставщиков, тем самым нарушая постановление Правительства РК № 1363 от 19 декабря 2014 года.

В результате мы, как отечественные товаропроиз­водители, лишились возможности участия в государственном тендере, 50 сотрудников завода не были обеспечены работой, а государству не выплачены налоги в размере 30 миллионов тенге. Теперь многое изменится.

Встреча в Акорде Нурсултана Назарбаева с представителями бизнеса вселяет уверенность, что будут приняты системные меры по активизации структурных экономических реформ и комплекс­ные решения по поддержке малого и среднего бизнеса. Президент страны дал конкретные поручения Правительству и Национальному банку по поддержке ключевых отраслей со сравнительными конкурентными преимуществами.



Нурлан ШАРИПОВ, директор АО «Стекольный завод «САФ»:

– Курсовая разница между рублем и тенге сделала российскую стеклотару ровно в 2 раза дешевле аналогичной продукции АО «СК «САФ», что привело к спаду производства на 80%. И в декабре 2014 года мы были вынуждены остановить производство и отправить в долгосрочный отпуск без содержания более 500 человек.

Недавно, в июне, мы возобновили производство, снизив отпускные цены до уровня себестоимости. Доходов едва хватает покрыть все затраты. Но в июле были подняты цены на природный газ на 15%, что привело к увеличению себестоимости продукции. Это поставило наше предприятие в зат­руднительное положение, ведь оборотный капитал вымывается, усугубляясь кризисом неплатежей, и мы опять вынуждены сворачивать производство.

Теперь, уверены, ситуация изменится в лучшую сторону.



Виктория ГОРОБЦОВА, генеральный директор ТОО «Kagazy Recycling»:

– Снижение объемов производства и продаж пищевых и потребительских товаров по причине девальвации рубля существенно снизило выручку компании. Кроме того, мы подверглись серьезной конкуренции со стороны поставщиков гофропродукции, которые по той же причине могли реализовывать свою продукцию по более низким ценам.

В этом контексте мы с одобрением встретили решение Правительства и Национального банка о переходе к новой экономической политике и новому режиму денежно-кредитной политики. В конечном итоге это позволит укрепить отечественную экономику, сохранить и повысить уровень занятости, а значит – улучшить благосостояние населения страны.



Алмаз КУЛЬМАГАМБЕТОВ, директор филиала ТОО «Казцентрэлектропровод»:

– Ситуация в экономике в последнее время становится все сложнее. В 2014 году мы выполнили план завода по производству, а вот в 2015-м ситуация значительно ухудшилась. Причина проста: в предыдущие годы был небольшой экспорт в Россию. Нынче же поставки туда практически прекращены.

В данный момент мы не рассчитываем на дотации, но четко понимаем, что сохранить произ­водство можно только при наличии заказов, которые на сегодня резко сократились в связи с урезанием инвестиционных и текущих бюджетов в нацкомпаниях. Поэтому так важен переход к новой денежно-кредитной политике, основанной на инфляционном таргетировании, которая будет способствовать решению стратегических задач экономической политики.



Нариман ШАРАФУТДИНОВ, технический директор ТОО «Amitech Astana»:

– ТОО «Amitech Astana» входит в группу компаний Amiantit. Основным залогом успеха продукции нашего предприятия как внутри Казахстана, так и за рубежом является высокое качество продукции.

Группой наших заводов предусмотрено при­обретение сырьевых компонентов для производства труб только у поставщиков, прошедших успешную аккредитацию в наших лабораториях. Как правило, это поставщики из Европы, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая.

К сожалению, в РК нет производства сырьевых компонентов для выпуска стеклопластиковых труб, за исключением кварцевого песка. При этом у нас нет возможности приобретать сырье из РФ. Наряду с этим, ввиду девальвации российского рубля, аналогичная продукция из РФ по цене является более привлекательной. По этой причине на данный момент рынок стеклопластиковых труб в Казахстане переполнен продукцией из России.

С начала 2015 года мы уже потеряли заказы на десятки километров. Снижение производства составляет порядка 40%. Так что решение о введении валютного таргетирования считаем верным.



Марат БАККУЛОВ, председатель ТОО «Алматинский вентиляторный завод»:

– Наше предприятие занимается производством вентиляторов. Ввиду давления со стороны российского рубля завод уже потерял ряд рынков сбыта. Наблюдается резкое падение продаж на севере страны.

В 2014 году была начата работа по поставке продукции в РФ, но уже в начале нынешнего года нам пришлось отказаться от данного направления ввиду неконкурентоспособности нашей продукции по сравнению с российскими аналогами по цене. В текущем году мы сохранили экспорт в Кыргызстан. Но данный рынок намного меньше российского. Следовательно, возлагать большие надежды на него нет смысла.

Вместе с тем идет сжатие самого казахстанского рынка. Сокращаются объемы строительных работ, что также негативно сказывается на нашем производстве.

Если отражать ситуацию в цифрах, то в текущем году мы уже снизили производство на 47%, пятую часть сотрудников пришлось сократить. В данный момент предприятие работает в режиме выживания! Мы держимся только на государственных заказах, которые, к сожалению, не могут компенсировать реальные потери АО «АВЗ».



Владимир АКСЕНОВ, директор ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»:

– В связи с падением курса рубля убытки по курсовой разнице на предприятии в 2014 году составили 109,5 миллиона тенге. Нынче, в первом полугодии, падение выручки по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 285 миллионов тенге. Цена нашей продукции на рынке РФ становится неконкурентоспособной, в связи с чем объем реализации продукции за первые 6 месяцев снизился на 60%.

Для минимизации убытков и стабилизации производства предприятиям от государства требуются серьезные меры поддержки. Прежде всего необходимо снизить часть ставки вознаграждения, оплачиваемой предпринимателем по третьему направлению программы «ДКБ-2020» с 6 до 1%. Также стоит продолжить субсидирование 50% затрат на продвижение экспорта по программе АО «KAZNEX INVEST» и АО «Национальное агентство по развитию местного содержания» и расширить направления возмещения затрат в части транспортных расходов на экспорт. Важно было бы компенсировать затраты на электроэнергию до 50% и обеспечить гарантированный закуп конденсаторного оборудования ТОО «УККЗ» национальными компаниями РК. Необходимо также выделить инновационный грант по проекту «Постановка на производство емкостного трансформатора напряжения типа ЕТН для сетей на классы напряжения 110–500 кВ. И наконец, погасить убытки предприятия, связанные с падением курса рубля, на сумму 269 миллионов тенге.



Александр ЯНБУЛАТОВ, директор АО «FormatMachCompаny»:

– Мы занимаемся выпуском среднего и крупного литья. По причине обвала рубля оказались в неравных условиях с российскими конкурентами – наша продукция при надлежащем качестве оказалась неконкурентоспособной даже на внут­реннем рынке.

В настоящее время существует высокий риск лишиться основной части заказов, что может привести к сокращению рабочих мест и спаду производства.

Для сохранения нашего предприятия необходимо возвращение к исторически сложившемуся паритету тенге и российского рубля, так как искусственное поддержание курса тенге на текущем уровне привело к дефициту ликвиднос­ти на нашем финансовом рынке и к созданию реальных предпосылок возникновения кризиса неплатежей.

Таргетирование тенге было ожидаемо, бизнес-сообщество и жители нашей страны готовы к нему.



Александра ОГАЙ, пенсионерка, Жамбылская область:

– Республика Казахстан взяла новый экономический курс. Как разъяснил Президент страны Нурсултан Назарбаев, это важный и необходимый шаг в условиях негативных изменений в мировой экономический системе.

Мы, пенсионеры, всегда с пониманием относимся к мерам, принимаемым на государственном уровне. Это касается и изменения курса национальной валюты, который теперь будет зависеть от самого рынка.

Хочется верить, что валютное таргетирование позитивно повлияет на состояние нашей экономики и поможет стране успешно противостоять мировому финансовому кризису. Самое главное, чтобы это решение не отразилось негативно на социально незащищенных слоях населения.

Важно не допустить резкого скачка цен, особенно на товары первой необходимости. Необходимо контролировать местные рынки и магазины. В этом полагаемся на исполнительные органы власти. Верим в мудрую политику Главы государства Нурсултана Назарбаева, который неоднократно доказывал казахстанцам свою дальновидность и прозорливость. Его богатый опыт помог стране преодолеть прошлый кризис. Поэтому доверяем нашему Лидеру нации и полностью поддерживаем во всех его действиях.



Святослав ЛИМ, генеральный директор ТОО «РОГ «Кызылорда молодежная»:

– Переход к валютному таргетированию – необходимая мера, учитывая ту ситуцию, в которой оказался Казахстан в последнее время. В ином случае нам пришлось бы столкнуться с утратой стабильности производственного комплекса.

Обесценивание иностранных валют, в том числе российской, просевшей по отношении к доллару США почти в 2 раза, стало для нашего бизнеса серьезным испытанием. Казахстанские товары начали терять свою конкурентоспособность. Непростым оказалось положение нефтяников, металлургов, цены на продукцию которых обвалились. Теперь же у отечественных производителей появится реальная возможность улучшить финансовое положение, привлечь инвестиции, сохранить рабочие места, развивать и модернизировать производства.

Уверен и в том, что, внедряя новую денежно-кредитную политику, государство позаботится о социально уязвимых гражданах, не допустит необоснованного роста цен на товары первой необходимости. Подобный опыт у нас уже есть.



Александр КОЙЧУБАЕВ, к. э. н., начальник отдела стратегического планирования Государственного университета им. Шакарима, Семей:

– Как отметил во время встречи с бизнесменами Глава государства, в мире наблюдаются негативные тенденции, которые отражаются и на экономике Казахстана. В их числе – падение цен на нефть, вследствие чего Правительство вынуждено корректировать бюджет и другие важные финансовые индикаторы. С 20 августа в стране введен плавающий курс тенге. Курс иностранных валют может как повышаться, так и понижаться – в зависимости от макроэкономической ситуации.

Следовательно, мы должны научить своих бизнесменов адаптироваться к условиям нестабильности рыночной конъюнктуры. И это в свою очередь спасет наши предприятия, имеющие экспортную направленность, от рецессии, а в целом экономику страны – от кризиса.

Надеемся, что Правительство сможет смягчить ситуа­цию путем сохранения рабочих мест и не допустит необоснованного роста цен.



Диназа ШАРАСУЛОВА, домохозяйка:

– Переход к свободно плавающему курсу тенге меня особо не затрагивает. Я домохозяйка, занимаюсь воспитанием двоих детей. Американские деньги меня не очень интересуют. Меня, как мать двоих детей, волнует только, чтобы не было роста цен. В прошлом году мой старший сын Санжар пошел в первый класс, это заметно увеличило наши расходы. А в нынешнем году и Садоржан идет в школу. Сейчас озабочена покупкой всего необходимого: одежды и школьных принадлежностей.

По телевизору слышала, что Премьер-Министр Карим Масимов дал поручение не допускать не­обоснованного повышения цен в связи с переходом к свободно плавающему курсу тенге. Да и Глава государства пригрозил всем тем, кто помышляет о пересмотре ценников. Так что, надеюсь, цены на товары народного потребления и продукты питания не изменятся, а значит, и повода для ажиотажа нет.



Александр ПРЯДКО, директор ТОО «Алекри», Петропавловск:

– Как отметил на встрече с представителями бизнеса и крупных промышленных предприятий Глава государства, идет снижение конкурентоспособнос­ти наших предприятий, происходит ухудшение ситуации с занятостью, выплатой заработной платы, бюджет недополучает средства.

Действительно, сегодня мы производим продукцию себе в убыток. В год птицефаб­рика выпускает свыше 120 млн яиц, но реализовывать их приходится по низкой цене. Мы полностью завершили перевооружение фабрики, за границей приобретаем только ветеринарные препараты и кормовые добавки. Все остальное – местное производство. Переход к новой экономической политике и новому режиму денежно-кредитной политике, валютное таргетирование – это выход для современной ситуации. Будем искать дополнительные рынки сбыта, о сокращении штатов разговор вообще не идет. Люди будут работать на своих местах.



Беген КОПЕШ, заместитель председателя городского совета ветеранов, Костанай:

– Я – пенсионер. И в валюте не нуждаюсь. Пенсия моя – в тенге. И для меня главное, чтобы не росли цены на продукты и товары. Пока они не повышаются. И надо полагать, государственные органы за этим будут постоянно и строго следить.

Россия раньше Казахстана отпустила свои деньги на свободный рынок. И что? Ну, снизился курс рубля, однако простые россияне из-за этого не паникуют, живут и работают, отдыхают, делают покупки. Кому-то пришлось ужать свои бюджеты, но такое часто бывает и по личным обстоятельствам, а не из-за изменений курса валют.

По сравнению с 90-ми годами прошлого века мы живем сегодня так, что унывать нечего. Вместе с россиянами переживем и эти трудности.



Надежда ГОРОБЕЦ, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Натальи САЦ:

– Как представитель творческой интеллигенции, я с пониманием отношусь к введению в Казахстане свободно плавающего курса тенге. Хотя, конечно, все мы отдаем себе отчет в том, что новая волна мирового экономического кризиса, повлиявшая и на Казахстан, создаст определенные сложности не только для представителей бизнеса, но и для нас, рядовых казахстанцев.

Не случайно на вчерашней встрече с представителями бизнеса в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев, анализируя финансовую и экономическую ситуацию, как в нашей стране, так и за рубежом, отметил, что изменения обменного курса тенге – это вынужденная мера. Мы верим, что руководство нашей страны, как и обещало, не допустит резкого роста цен, тем более что новый курс тенге даст возможность отечественным товарам стать конкурентоспособными на мировом рынке. А если они станут хорошо продаваться, то увеличатся и поступления в бюджет даже в условиях падения цены на нефть и другой сырьевой продукции. И как отметил в своем выступлении Нурсултан Абишевич, «в перспективе мы ожидаем улучшение ситуации, что позволит нам пережить кризис и обеспечить экономический рост».



Никара БИЕКЕНОВА, научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК:

– Обеспечить рост отечественной экономики в условиях ухудшения ситуа­ции на мировых рынках и низких цен на нефть и металлы без успешной денежной политики невозможно. А ее необходимым элементом является валютное таргетирование, которое имеет ряд преимуществ.

Во-первых, такой режим фиксирует темп инф­ляции для торгуемых товаров и содействует непосредственному контролю над инфляционными процессами. Кроме того, таргетирование валютного курса обеспечивает автоматическое правило для проведения денежной политики. В соответствии с этим правилом денежная политика становится более жесткой, когда возникает тенденция к обесценению национальной валюты, или, напротив, ослабляется, когда возникает тенденция к повышению курса национальной валюты. С практической точки зрения, это реально помогает обеспечить стабильность цен. И защитить национальную экономику, то есть наше с вами будущее.