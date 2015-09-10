Новая экономическая политика: новые возможности для развития 682

Кризиса в селе не ощущаем



Межеш ДОСБУЛАТОВ, ветеран труда, житель с. Караулкельды Байганинского района Актюбинской области



Если честно, в сельской местности мы не ощущаем кризиса, о котором на весь мир трубят. Люди как работали, так и работают, малый бизнес развивается, сокращений рабочих мест не наб­людается, люди все также получают стабильно зарплату, пенсию, пособия. Стройки кругом идут – в райцент­ре, вон, целый микрорайон вырос. То есть уровень жизни простых граждан сегодня не сравнить с 90-ми. И все это благодаря нашему Елбасы, который ведет выверенную, дальновидную политику. В канун 1 сентяб­ря в нашем поселке сдали в эксплуа­тацию новую, добротную школу на 300 мест, да еще с пришкольным интернатом на 60 детей. До этого они учились в старом, ветхом, аварийном здании. Чуть ранее в селе имени Абая дети также сели за парты в новом учебном заведении. О каком кризисе можно вести речь после этого.



Я около 40 лет проработал в сфере образования и наг­лядно вижу, как у нас происходят большие перемены, улучшается жизнь людей. И молодежь едет в село трудиться. Очень рад, что и моя внучка Шугыла после окончания в Актобе регионального Госуниверситета им. К. Жубанова вернулась в родное селение и теперь преподает английский язык в стенах новой школы им. Тобыка Жармагамбетова. И таких, как она, молодых специалистов, прие­хавших работать по президентской программе "С дипломом – в село!" сейчас немало. Безусловно, в мире сегодня неспокойно, будоражит и финансовый рынок. Но наше государство, считаю, адекватно реа­гирует на все эти изменения и своевременно приняло правильное решение, отпустив нацио­нальную валюту в свободное плавание. От этого выиграют наш отечественный бизнес, наши производства. А коль они будут эффективными, конкурентоспособными, значит, и рост в экономике наметится на благо всего казахстанского общества. Что очень важно, государство при этом сохранило все социальные обязательства перед свои­ми гражданами.





Киловатты: курс на снижение цены



Сунгат ЕСИМХАНОВ, председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК



– Введение режима инфляционного таргетирования в Казахстане не окажет влияния на деятельность хозяйствующих субъектов в сфере компетенции Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по причине того, что вопросы контроля использования электрической энергии, оптимизации режимов ее производства, передачи и потребления носят целиком технический характер.



Тем не менее следует отметить, что в настоящее время в Парламенте Республики Казахстан проходит согласование и обсуждение законопроекта о рынке мощности, принятие которого потенциально приведет к укрупнению субъектов рынка электроэнергетики и, по прогнозным сценариям, к понижению тарифов на электроэнергию для населения за счет уменьшения числа посредников.



Также с введением политики инфляционного таргетирования в отрасли не изменится инвестиционная политика в связи с тем, что предельные тарифы на реализацию электроэнергии от энергопроизводящих организаций утверждены до конца 2015 года. Поэтому роста тарифов на электроэнергию с шин станций, то есть тарифов энергопроизводящих организаций, до конца года не прогнозируется.



Однако цены на электроэнергию для конечного потребителя складываются из двух составляющих, и второй являются тарифы энергопередающих и энергоснабжающих организаций. Поскольку эта деятельность является естественной монополией, то и установление тарифов на передачу электроэнергии относится к компетенции Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.