Новая экономика гор: кто заработает на росте туризма

Круглогодичный горный курорт — это не только возможность отдыхать в горах независимо от сезона, но и экономическая модель, обеспечивающая стабильный спрос, развитие бизнеса и постоянную занятость. Для Алматы, где горы находятся рядом с мегаполисом, такой формат открывает новые перспективы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Спрос как основа развития

Туристическая отрасль Алматы демонстрирует положительную динамику. Согласно данным акимата города, в 2025 году объем оказанных туристских услуг вырос на 15,2% и достиг 110,9 млрд тенге. Налоговые поступления от туризма составили 84 млрд тенге.

Эти показатели отражают развитие туристической отрасли города в целом и свидетельствуют о ее экономическом потенциале.

Близость гор к мегаполису формирует два источника спроса: жители Алматы, для которых поездки в горы становятся частью регулярного досуга, и туристы, приезжающие ради природы и активного отдыха.

При этом в выходные и праздничные дни популярные горные локации испытывают повышенную нагрузку. Развитие Алматинского горного кластера позволит расширить возможности отдыха, распределить потоки посетителей и повысить качество туристических услуг.

Четыре сезона — больше возможностей для бизнеса

Экономика традиционного горнолыжного курорта зависит от продолжительности зимы. Инфраструктура требует содержания круглый год, тогда как основная выручка формируется за несколько месяцев.

Круглогодичная модель позволяет использовать ее эффективнее. Зимой посетителей привлекают лыжи и сноуборд, летом и в межсезонье — пешие маршруты, экскурсии, семейный отдых, спортивные и образовательные программы.

Разнообразие услуг помогает снизить зависимость от погодных условий, увеличить загрузку объектов и сформировать дополнительные источники дохода.

Особое значение имеет внутренний спрос: регулярные поездки жителей Алматы способны поддерживать туристическую активность между сезонными пиками.

От сезонного заработка к постоянной профессии

Один из главных экономических эффектов круглогодичного курорта — возможность создания стабильных рабочих мест.

Сезонная модель предполагает временный набор персонала, дополнительные расходы на обучение и высокую текучесть кадров. Круглогодичный формат позволяет сохранять профессиональные команды.

Например, инструкторы могут осваивать летние спортивные направления, технические специалисты — обслуживать инфраструктуру, а сотрудники гостиниц, ресторанов и транспортных служб — работать на протяжении года.

Для работодателей это возможность удерживать квалифицированные кадры, для сотрудников — получать стабильный доход и развиваться профессионально.

Экономика за пределами курорта

Горный туризм создает спрос далеко за пределами канатных дорог. Посетители пользуются транспортом, услугами кафе и гостиниц, арендуют оборудование, приобретают товары и заказывают экскурсии.

Таким образом, развитие курортной инфраструктуры открывает дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, местных поставщиков и сервисных компаний.

При этом долгосрочная экономическая эффективность невозможна без сохранения природных ресурсов. Экологическая ответственность должна оставаться обязательным условием развития горных территорий.

Экономика без сезонных пауз

Развитие Алматинского горного кластера — возможность перейти от преимущественно зимней модели отдыха к круглогодичной системе туристических услуг.

Успех такого перехода будет определяться не только количеством посетителей, но и загрузкой инфраструктуры в межсезонье, доходами местного бизнеса и стабильностью рабочих мест.