Новая электростанция снизит энергозатраты

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Порядка 20–25 МВт будет направляться на нужды областного центра. Общая стоимость проекта по строительству АРБЗ мощностью 450 тыс. тонн в год составляет 399,2 млн долларов. 61,2% необходимых средств сроком до 10 лет предоставило предприятию АО «Банк развития Казахстана». Новый объект состоит из четырех стационарных электроагрегатов модульной конструкции. Система автоматического управления и мониторинга ГПЭС обеспечивает безопасное, надежное, эффективное и удобное управление генераторными установками, их вспомогательными механическими и электрическими системами. Непосредственно на электростанции создано 18 новых рабочих мест. Как известно, АРБЗ будет выпускать железнодорожные рельсы в объеме 200 тыс. тонн, а также сортовую продукцию – 230 тыс. тонн в год (швеллера, балки, уголки, специальный профиль). С вводом данного инновационного производства будут обеспечены потребности в рельсовой продукции АО «НК «КТЖ», а также планируются ее поставки в Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и другие страны. В рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и «Развитие регионов» предприятию оказана государственная поддержка в подведении инженерной инфраструктуры на сумму 3,1 млрд тенге.

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