Новая эра Жетысу: мегастройки региона под контролем «Большой стройки»

Куда уходят народные деньги и превратится ли Балхаш в курорт европейского уровня? Корреспонденты телеканала 24kz отправились в поездку по области Жетысу, чтобы лично проверить объекты региона, которые на слуху.

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Развенчаны мифы вокруг строительства нового двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса. Журналисты заглянули на реконструкцию исторического Центрального парка и выяснили, каким будет главный эпицентр отдыха в Уштобе. Протестировали новый асфальт на стратегической трассе Талдыкорган - Уштобе и оценили масштабное перерождение главных ворот города – ЖД вокзала, ремонт которого обошёлся казне почти в 1,6 миллиарда тенге.

В передаче вы узнаете, как пять миллиардов тенге из местного бюджета меняют судьбу села Лепсы и всего региона, зачем чиновники завели на дикий берег трубы с дорогами и как купить землю у Балхаша на аукционе. Передачу можно увидеть по этой ссылке.