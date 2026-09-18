Новая эра Жетысу: мегастройки региона под контролем «Большой стройки»

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Куда уходят народные деньги и превратится ли Балхаш в курорт европейского уровня? Корреспонденты телеканала 24kz отправились в поездку по области Жетысу, чтобы лично проверить объекты региона, которые на слуху.

Скриншот с видео 24kz

Развенчаны мифы вокруг строительства нового двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса. Журналисты заглянули на реконструкцию исторического Центрального парка и выяснили, каким будет главный эпицентр отдыха в Уштобе. Протестировали новый асфальт на стратегической трассе Талдыкорган - Уштобе и оценили масштабное перерождение главных ворот города – ЖД вокзала, ремонт которого обошёлся казне почти в 1,6 миллиарда тенге. 

В передаче вы узнаете, как пять миллиардов тенге из местного бюджета меняют судьбу села Лепсы и всего региона, зачем чиновники завели на дикий берег трубы с дорогами и как купить землю у Балхаша на аукционе. Передачу можно увидеть по этой ссылке.

#Балхаш #курорт #передача

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