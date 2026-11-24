фото ФК "Кайрат"

Ранее алматинцы в трех турах дваж­ды сыграли вничью на выезде – с латвийской «Ригой» и итальянской «Аталантой» (оба матча – 1:1), а дома крупно уступили греческому «Панатинаикосу» (1:5). Шведский же клуб прибыл в Казахстан в статусе одного из лидеров турнира, набрав в трех встречах семь очков.

Судьбу противостояния на Цент­ральном стадионе Алматы решил гол защитника сборной Казахстана Еркина Тапалова, который на 14-й минуте воспользовался передачей нападающего Марка Гуаля.

Не меньший, а может, даже больший вклад в успех хозяев поля внес великолепно игравший в этот день голкипер Темирлан Анарбеков. Шведские футболисты имели несколько отличных возможностей не только восстановить равновесие, но и вырвать победу, однако надежная игра казахстанского вратаря позволила алматинцам сохранить минимальное преимущество.

По итогам четырех туров подопечные нового главного тренера кайратовцев, казахстанского специалиста Жоры Арутюняна, с пятью очками занимают 23-е место среди 36 участников общего этапа Лиги конференций УЕФА. Напомним, что восемь лучших команд напрямую выходят в 1⁄8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, продолжат борьбу в стыковых матчах плей-офф.

Единоличный лидер турнира – французский «Монако», набравший максимально возможные 12 очков. По 10 баллов в активе английского «Брайтона» и бельгийского «Сент-Трюйдена», еще шесть клубов набрали по девять очков.

Таким образом, за два тура до завершения общего этапа теперь уже экс-чемпион Казахстана находится в зоне плей-офф. Однако для сохранения позиций алматинцам предстоит еще немало потрудиться. 10 декабря «Кайрат» примет румынскую «Университатю Крайова», занимающую 15-е место, а 17 декабря сыграет на выезде с нидерландским «Твенте», входящим в число лидеров турнира.