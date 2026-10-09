Новая Конституция и судебные преобразования укрепляют правовую систему Казахстана – Доменико Пальмиери

Новая Конституция и судебные реформы обозначили важный этап в развитии правовой системы Казахстана. Их значение особо отмечается в укреплении независимости судов, доступности правосудия и правовой определенности для граждан и инвесторов.Такую оценку дал генеральный секретарь Итальянского института международных исследований (ISIA), эксперт по Казахстану и Центральной Азии Доменико Пальмиери, сообщает Kazpravda.kz

По его мнению, структурные изменения в судебной системе вместе с совершенствованием досудебных процедур расширяют возможности граждан и международных инвесторов обращаться непосредственно в независимые судебные органы.

Пальмиери рассматривает эти преобразования в контексте принципов, близких европейской правовой традиции.

Среди них – своевременный доступ к правосудию, правовые ограничения полномочий при принятии административных решений и единообразное применение закона. Именно эти принципы определяют, насколько эффективно правовая система защищает человека и обеспечивает предсказуемость государственных решений.

При этом, подчеркнул эксперт, создание новых институтов требует последовательной работы по обеспечению их независимости. Результаты реформ зависят от кадровой политики, участия гражданского общества и соблюдения разделения властей.

«Институциональная трансформация – это не разовое изменение, а долгосрочный процесс. Обеспечение независимости судебной системы требует постоянных усилий и твердой приверженности принципу разделения властей», – заявил Доменико Пальмиери.

Правовые преобразования имеют значение и для международного сотрудничества Казахстана. По оценке Пальмиери, стабильность, открытость и приверженность верховенству права укрепляют перспективы страны как надежного партнера Италии и Европейского союза. Независимое правосудие создает необходимую основу для защиты граждан и долгосрочных инвестиционных решений.