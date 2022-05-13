Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане

Парламент в свете новых задач

Глава государства предложил провести референдум по изменениям, которые вносятся в Основной закон страны. Референдум – это новая веха преобразований и новый этап в истории независимости, реальное воплощение принципа «слышащего государства». Необходимо отметить, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности – Нового Казахстана.

Владимир Волков, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК,

Марат Уакпаев, заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК, члены рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений

и дополнений в Конституцию РК

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Пос­лании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации и дальнейшей демократизации страны.

Мировая история не раз доказывала, что наиболее устойчивы и жизнеспособны только те страны и народы, которые не застывают в своей, пусть даже и самой передовой на определенный исторический момент стадии развития, а постоянно развиваются и модернизируются, сохраняя при этом свой идентичный код и лучшие достижения.

Почивание же на лаврах, а также стремление законсервировать общественно-политическую жизнь в неизменности рано или поздно приводят к застойным явлениям, искажению ценностей общества и народа, дестабилизации государственности и риску утраты всех достижений, что, к сожалению, едва не произошло в начале текущего года.

Поэтому наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны.

Значительная роль в процессе демократизации и рождения Второй республики и для дос­тижения гражданского мира и согласия в обществе отведена Парламенту – как одному из оплотов институциональной устойчивости государства и страны.

В рамках поправок в Конституцию будет осуществлен пересмотр порядка формирования депутатского корпуса Парламента, компетенции Парламента и его палат по принятию законов и другим вопросам.

Сегодня Мажилис Парламента формируется по пропорциональной системе на основе партийных списков, а также из депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Избиратели зачас­тую не знают своих избранников в представительных органах власти. Как следствие, отсутствует тесная связь электората со своими представителями.

Но практика общественных отношений изменилась. Назрел общественный запрос к Пар­ламенту как к высшему представительному органу с сильной парламентской культурой и влиятельными, ответственными депутатами. Определяющее, главное свойство и признак Парламента – это представление во власти народа. Значит, и об этом неоднократно говорит Пре­зидент страны, статус и полномочия Парламента, его депутатов нуждаются в соответствующих коррективах, в том числе конституционных.

Так, согласно поправкам, в Конс­титуции будут изменены принципы формирования Мажилиса. Отныне весомая часть депутатов Мажилиса будет избираться по одномандатным округам. Предусмотрено введение процедуры отзыва депутата в случае ненадлежащего исполнения им своих предвыборных обе­щаний. Также в состав Мажилиса не будут избираться депутаты от Ассамблеи народа Казахстана.

Будут усилены контрольные функции Мажилиса. Счетный комитет преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой два раза в год будет отчитываться перед Мажилисом о своей работе.

Также большая реформа предстоит и в Сенате в части его формирования и функционала. Будет сокращена так называемая «президентская квота» – вместо 15 депутатов Глава государства будет назначать 10 депутатов, при этом 5 из них будут рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана.

Предложено передать право согласования кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета депутатам Сената Парламента.

Большие изменения произойдут и в процедуре рассмотрения законов Парламентом. Согласно поправкам в Конституцию, акцент в законодательной деятельности переносится в Мажилис, который по итогам рассмотрения будет принимать законы. За Сенатом же, в свою очередь, будет закреплено право одобрять либо не одобрять законы. Все это вытекает из Послания Главы государства народу Казахстана.

Следует отметить, что деятельность рабочей группы не свелась к механическому переносу положений Послания в нормы Конституции. Была проведена тщательная работа по анализу международной практики в этой области и обоб­щению собственной практики взаимодействия палат Парламента Республики Казах­стан в законо­творческом процессе.

На сегодня Парламент при всех издержках состоялся как единый законодательный орган, обеспечивающий согласованное видение законодательных путей решения актуальных вопросов общественной жизни. Депутаты обеих палат активно и в тесном взаимодействии участвуют в законотворческом процессе. Сенаторы нередко предлагают и воплощают свое законодательное решение тех или иных актуальных проблем. Наглядными примерами могут служить недавно принятый закон по правам ребенка, возвращенный и принятый Мажилисом с поправками Сената, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения и многие другие законы. Кроме того, не следует забывать о том, что Сенат является палатой регионов. А значит, депутаты призваны и на деле отстаивают интересы своих регионов, в особенности при обсуждении и уточнении республиканского бюджета.

Здесь рабочей группой была проведена, можно сказать, ювелирная работа с тем, чтобы наработанные лучшие практики казахстанского Парламента нашли свое отражение в поправках в Конституцию и вместе с тем мы не утратили все эффективное, приобретенное и достигнутое за более чем 25-летнюю деятельность двухпалатного Парламента, то есть при проведении данной конституционной реформы мы «вместе с водой не выплеснули и ребенка».

Так, в ходе обсуждения в рабочей группе была предложена норма, в соответствии с которой при неодобрении принятого Мажилисом закона наделить Сенат правом предложить свое видение решения проблемных вопросов в виде новых редакций отдельных статей закона. В случае согласия Мажилиса с ними закон будет считаться принятым и представлен Президенту на подпись.

Этот механизм даст возможность палатам Парламента найти компромисс, взаимоприемлемое решение с целью устранения имеющихся разногласий.

Если же Мажилис возразит против предложенной Сенатом редакции отдельных статей закона, а также в случае, если Сенат не одобрил закон в целом, то будет использован еще один апробированный и неплохо зарекомендовавший себя в парламентской практике эффективный механизм разрешения разногласий – согласительные процедуры.

Но если применение данных механизмов все же не даст положительных результатов, то в таком случае Мажилис вправе будет большинством в две трети голосов от общего числа депутатов палаты подтвердить ранее принятое решение, и закон в течение десяти дней без направления в Сенат будет представлен Президенту на подпись.

Еще одно из изменений в законотворческом процессе кос­нется процедуры принятия конституционных законов. Последние будут приниматься на совместном заседании палат. Это резко поднимет важность и значимость конституционных законов. Более того, это приведет к тому, что совместные заседания палат Парламента станут более регулярными и превратятся в действительно работающий механизм парламентской деятельности. Следует отметить, что такой порядок рассмотрения конституционных законов уже существовал до изменений Конституции в 2007 году.

И еще одна из новелл состоит в том, что Парламент будет обязан немедленно на совместном заседании его палат рассмотреть законопроект, внесенный Правительством, в целях оперативного реагирования на условия, создаю­щие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопас­ности страны. При этом на период рассмотрения законопроекта Парламентом Правительство сможет принять под свою ответственность соответствующие акты, имеющие силу закона.

Как заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие Правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа Парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат».

Таким образом, в Основном законе закрепляется главная задача Парламента по представительству народа во власти и по народовластию. Такие изменения соответствуют парадигме «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Эти и другие положения предлагаемой конституционной реформы станут предметом принятия важного решения самими гражданами Казахстана на рес­публиканском референдуме.

Согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме», организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Гражданам, общественным объеди­нениям Республики Казахстан гарантируется право выражать свое мнение по вопросам, вынесенным на референдум, на собраниях, митингах, в средствах массовой информации.

Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу на всей территории Республики Казахстан и не нуждается в каком-либо подтверждении актами Президента или органов государственной власти Республики.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что взвешенность и нас­тойчивость в осуществлении наших общих целей, открытость к новому и уважение достигнутого отвечают нашим национальным интересам и непременно будут способствовать развитию во благо всего народа Казахстана.