Политика Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане 13 мая 2022 г. 2:48 Парламент в свете новых задач Глава государства предложил провести референдум по изменениям, которые вносятся в Основной закон страны. Референдум – это новая веха преобразований и новый этап в истории независимости, реальное воплощение принципа «слышащего государства». Необходимо отметить, что изменения в Конституцию содержат важные политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям. По сути, нововведения являются импульсом в развитии новой модели государственности – Нового Казахстана. Владимир Волков, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК, Марат Уакпаев, заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента РК, члены рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации и дальнейшей демократизации страны. Мировая история не раз доказывала, что наиболее устойчивы и жизнеспособны только те страны и народы, которые не застывают в своей, пусть даже и самой передовой на определенный исторический момент стадии развития, а постоянно развиваются и модернизируются, сохраняя при этом свой идентичный код и лучшие достижения. Почивание же на лаврах, а также стремление законсервировать общественно-политическую жизнь в неизменности рано или поздно приводят к застойным явлениям, искажению ценностей общества и народа, дестабилизации государственности и риску утраты всех достижений, что, к сожалению, едва не произошло в начале текущего года. Поэтому наш фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Значительная роль в процессе демократизации и рождения Второй республики и для достижения гражданского мира и согласия в обществе отведена Парламенту – как одному из оплотов институциональной устойчивости государства и страны. В рамках поправок в Конституцию будет осуществлен пересмотр порядка формирования депутатского корпуса Парламента, компетенции Парламента и его палат по принятию законов и другим вопросам. Сегодня Мажилис Парламента формируется по пропорциональной системе на основе партийных списков, а также из депутатов, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Избиратели зачастую не знают своих избранников в представительных органах власти. Как следствие, отсутствует тесная связь электората со своими представителями. Но практика общественных отношений изменилась. Назрел общественный запрос к Парламенту как к высшему представительному органу с сильной парламентской культурой и влиятельными, ответственными депутатами. Определяющее, главное свойство и признак Парламента – это представление во власти народа. Значит, и об этом неоднократно говорит Президент страны, статус и полномочия Парламента, его депутатов нуждаются в соответствующих коррективах, в том числе конституционных. Так, согласно поправкам, в Конституции будут изменены принципы формирования Мажилиса. Отныне весомая часть депутатов Мажилиса будет избираться по одномандатным округам. Предусмотрено введение процедуры отзыва депутата в случае ненадлежащего исполнения им своих предвыборных обещаний. Также в состав Мажилиса не будут избираться депутаты от Ассамблеи народа Казахстана. Будут усилены контрольные функции Мажилиса. Счетный комитет преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой два раза в год будет отчитываться перед Мажилисом о своей работе. Также большая реформа предстоит и в Сенате в части его формирования и функционала. Будет сокращена так называемая «президентская квота» – вместо 15 депутатов Глава государства будет назначать 10 депутатов, при этом 5 из них будут рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана. Предложено передать право согласования кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета депутатам Сената Парламента. Большие изменения произойдут и в процедуре рассмотрения законов Парламентом. Согласно поправкам в Конституцию, акцент в законодательной деятельности переносится в Мажилис, который по итогам рассмотрения будет принимать законы. За Сенатом же, в свою очередь, будет закреплено право одобрять либо не одобрять законы. Все это вытекает из Послания Главы государства народу Казахстана. Следует отметить, что деятельность рабочей группы не свелась к механическому переносу положений Послания в нормы Конституции. Была проведена тщательная работа по анализу международной практики в этой области и обобщению собственной практики взаимодействия палат Парламента Республики Казахстан в законотворческом процессе. На сегодня Парламент при всех издержках состоялся как единый законодательный орган, обеспечивающий согласованное видение законодательных путей решения актуальных вопросов общественной жизни. Депутаты обеих палат активно и в тесном взаимодействии участвуют в законотворческом процессе. Сенаторы нередко предлагают и воплощают свое законодательное решение тех или иных актуальных проблем. Наглядными примерами могут служить недавно принятый закон по правам ребенка, возвращенный и принятый Мажилисом с поправками Сената, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения и многие другие законы. Кроме того, не следует забывать о том, что Сенат является палатой регионов. А значит, депутаты призваны и на деле отстаивают интересы своих регионов, в особенности при обсуждении и уточнении республиканского бюджета. Здесь рабочей группой была проведена, можно сказать, ювелирная работа с тем, чтобы наработанные лучшие практики казахстанского Парламента нашли свое отражение в поправках в Конституцию и вместе с тем мы не утратили все эффективное, приобретенное и достигнутое за более чем 25-летнюю деятельность двухпалатного Парламента, то есть при проведении данной конституционной реформы мы «вместе с водой не выплеснули и ребенка». Так, в ходе обсуждения в рабочей группе была предложена норма, в соответствии с которой при неодобрении принятого Мажилисом закона наделить Сенат правом предложить свое видение решения проблемных вопросов в виде новых редакций отдельных статей закона. В случае согласия Мажилиса с ними закон будет считаться принятым и представлен Президенту на подпись. Этот механизм даст возможность палатам Парламента найти компромисс, взаимоприемлемое решение с целью устранения имеющихся разногласий. Если же Мажилис возразит против предложенной Сенатом редакции отдельных статей закона, а также в случае, если Сенат не одобрил закон в целом, то будет использован еще один апробированный и неплохо зарекомендовавший себя в парламентской практике эффективный механизм разрешения разногласий – согласительные процедуры. Но если применение данных механизмов все же не даст положительных результатов, то в таком случае Мажилис вправе будет большинством в две трети голосов от общего числа депутатов палаты подтвердить ранее принятое решение, и закон в течение десяти дней без направления в Сенат будет представлен Президенту на подпись. Еще одно из изменений в законотворческом процессе коснется процедуры принятия конституционных законов. Последние будут приниматься на совместном заседании палат. Это резко поднимет важность и значимость конституционных законов. Более того, это приведет к тому, что совместные заседания палат Парламента станут более регулярными и превратятся в действительно работающий механизм парламентской деятельности. Следует отметить, что такой порядок рассмотрения конституционных законов уже существовал до изменений Конституции в 2007 году. И еще одна из новелл состоит в том, что Парламент будет обязан немедленно на совместном заседании его палат рассмотреть законопроект, внесенный Правительством, в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны. При этом на период рассмотрения законопроекта Парламентом Правительство сможет принять под свою ответственность соответствующие акты, имеющие силу закона. Как заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Государственный аппарат должен оперативно, можно сказать, молниеносно реагировать на насущные проблемы. Поэтому предложенные рабочей группой поправки, позволяющие Правительству принимать экстраординарные акты, обеспечат оперативность в кризисных ситуациях. В связи с этим особенно важна интенсивная работа Парламента. Депутаты должны оперативно рассматривать законопроекты на совместном заседании двух палат». Таким образом, в Основном законе закрепляется главная задача Парламента по представительству народа во власти и по народовластию. Такие изменения соответствуют парадигме «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Эти и другие положения предлагаемой конституционной реформы станут предметом принятия важного решения самими гражданами Казахстана на республиканском референдуме. Согласно Конституционному закону «О республиканском референдуме», организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно. Гражданам, общественным объединениям Республики Казахстан гарантируется право выражать свое мнение по вопросам, вынесенным на референдум, на собраниях, митингах, в средствах массовой информации. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу на всей территории Республики Казахстан и не нуждается в каком-либо подтверждении актами Президента или органов государственной власти Республики. Подводя итог, хотелось бы отметить, что взвешенность и настойчивость в осуществлении наших общих целей, открытость к новому и уважение достигнутого отвечают нашим национальным интересам и непременно будут способствовать развитию во благо всего народа Казахстана.