Новая молочная ферма вступила в строй действующих на севере Казахстана

До конца года в регионе запустят еще восемь молочных ферм, а всего здесь будет осуществлено 38 инвестиционных проектов, в том числе появятся маслоэкстракционный завод, бройлерная фабрика, тепличные комплексы. В итоге будет создано свыше одной тысячи рабочих мест.

Напомним, Северо-Казахстанская область дает десятую часть республиканского объема молока. Регион занимает второе место в республике по производству молока организованными хозяйствами. Здесь разработана и действует программа льготного кредитования крупных инвест­проектов. Займы выдаются под четыре процента годовых сроком до восьми лет. Льготный кредит предоставляется на два года.