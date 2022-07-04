Новая «нефть»

Обострившаяся геополитическая обстановка в мире и нарушение логистических цепочек сделали продовольствие и способность поставлять его на мировые рынки ключевым фактором конкурентоспособности государства.

Тема беспрепятственного дос­тупа энергоносителей и продуктов питания на мировые рынки, а также обеспечения продовольственной безопасности красной нитью проходила через множество выступ­лений и затрагивалась в дискуссиях на трехдневной конференции Astana Financial Days.

Открытый доступ товаров на мировые рынки стал одной из тем видеообращения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к участникам панельной сессии высокого уровня, посвященной драйверам устойчивого экономического роста в Новом Казахстане.

По словам Президента, в текущих геополитических условиях для Казахстана важно диверсифицировать международные логистические пути. В этом плане все большую стратегическую важность при­обретает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Для повышения его пропускной способности Казахстан модернизирует портовую инфраструктуру на Каспии и наращивает морской флот в тесном взаимодействии с другими участниками проекта – Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Глава государства добавил, что нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан также будет рассматриваться для экспорта казахстанского углеводородного сырья. Очевидно, что наращивание экспорта по альтернативным маршрутам является средством минимизации рисков, многие из которых реализовались в текущем году на фоне украинского конфликта и усиления антироссийских санкций.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что многовекторный подход Казахстана является твердым и необратимым. Огромный потенциал республики в сельском хозяйстве, топливно-энергетическом секторе и транспортно-логистической сфере позволяет стране стать критически важным компонентом системы глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Председатель президиума Нацио­нальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов сформулировал новую парадигму очень образно.

– Сегодня мировая тенденция говорит о том, что глобальным фактором является уже не цена, а физическое наличие продовольствия, оно сегодня – новая «нефть», и этот тренд, скорее всего, будет самым важным в ближайшие годы. В этой ситуации нам нужно как можно эффективнее подойти к вопросу развития агропромышленного комплекса, – сказал он в ходе пленарного заседания Делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшего в рамках конференции.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел республики Акан Рахметуллин также назвал агропромышленный комплекс перспективным направлением для сотрудничества.

– Учитывая, что Казахстан входит в первую пятерку стран по потенциа­лу развития сельского хозяйства, мы можем сыграть важную роль в укреплении продовольственной безопасности в регионе, – сказал он.

Выступивший на одной из пленарных сессий форума Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, обращаясь к потенциальным инвес­торам, призвал их к сотрудничеству в области энергетики и сельского хозяйства, «принимая во внимание глобальный поворот событий с ценами» на продукцию этих отраслей.

Помимо возможности произвести столь востребованную сегодня продовольственную продукцию важным фактором является готовность и способность доставить ее потребителям. С учетом разнообразных логистических проблем, санкционных ограничений и конфликтов эта задача крайне усложнилась. В этом контексте Алихан Смаилов напомнил, что сегодня Казахстан обеспечивает доступ к рынку с более чем 1 миллиардом потенциальных потребителей, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай.

Памятуя о том, что любой кризис несет в себе не только деструктивное воздействие, но и открывает новые возможности для развития, участники дискуссий сошлись на мнении о необходимости повышать эффективность в агропромышленном комплексе страны. Во-первых, ценовая конъюнктура на продовольствие способствует привлечению инвестиций в отрасль, а во-вторых, это прямой путь к диверсификации экономики, снижению ее зависимос­ти от нефтяного сектора.

Кстати, по данным Премьер-министра, о том, что диверсификация уже происходит, свидетельствует статистика прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Так, по словам Алихана Смаилова, за годы независимости Казахстан привлек более 390 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, оставаясь, таким образом, крупнейшим реципиентом ПИИ в регионе Цент­ральной Азии.

В 2021 году доля инвестиций в сферу нефти и газа составила 28%, тогда как, например, в 2018–2019 годах их доля достигала 50%. Эти данные показывают активную диверсификацию экономики страны, сказал глава Правительства РК.

Заместитель председателя Высшего Совета при Президенте РК по реформам Сума Чакрабарти на заседании делового совета СВМДА выразил уверенность, что повышение эффективности в АПК и смежных отраслях является крайне важным в сегодняшней ситуации.

– Во-первых, многие фермеры, особенно мелкие, до сих пор используют традиционные методы работы. Использование новых технологий должно способствовать повышению урожайности. Во-вторых, нужны инвестиции в инфраструктуру – нам необходимо инвестировать в дороги, складские помещения, технологическое оборудование, чтобы фермеры могли эффективно доставлять свою продукцию до потребителей, – отметил эксперт.

Еще одним важным трендом, оказывающим влияние на все без исключения сферы жизни населения и отрасли экономики, является цифровизация.

Мощный импульс цифровой экономике и IT-технологиям придала пандемия. По данным Всемирного экономического форума, в «коронавирусном» 2020 году использование Интернета во всем мире увеличилось на треть, а электронная коммерция выросла более чем на 20%. Объем рынка электронной торговли в Казахстане в 2021 году превысил триллион, оставив далеко позади прошлогодний показатель в 327 млрд тенге.

– Процессы углубления цифровизации в мире поставили перед отечественным бизнесом задачу по ускорению внедрения цифровых решений в ключевые процессы. Именно смещение акцентов на развитие IT-технологии позволит многим предприятиям остаться «на плаву», – подчеркнул министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, мобильный Интернет, которым охвачено 100% экономически активного населения, и широкополосный Интернет позволяют бизнесу развивать мобильный маркетинг и торговлю. В настоящее время перед Казахстаном стоит ряд больших целей – дос­тижение к 2025 году как минимум 20-го места в рейтинге электронных правительств ООН, 50-го места по индексу электронной коммерции и 40-го места по индексу развития информационно-коммуникационных технологий.

Разумеется, планы Казахстана по усилению потенциала агропромышленного комплекса, цифровой экономики и других новых отраслей не означают ослабления роли энергетической сферы. Исключительно благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках углеводородов повышает рентабельность нефтяных и газовых проектов. К слову, поучаствовать в нефтяном бизнесе теперь смогут и широкие слои казахстанцев.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев в ходе конференции анонсировал проведение первичного публичного размещения акций (IPO) национальной компании «КазМунайГаз» в текущем году. В соответствии с поручением Главы государства организаторы размещения предоставят возможность приобрести бумаги компании самому широкому кругу инвесторов, включая население республики.