Новая онлайн-услуга появилась в eGov для спортсменов

На портале eGov.kz появилась новая онлайн-услуга для спортсменов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".
"АО "Национальные информационные технологии" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провело работы по внедрению онлайн-услуги на eGov.kz для удобства родителей, воспитывающих будущих спортсменов", – говорится в сообщении.
Ранее для того, чтобы поступить в специализированные учреждения для спортсменов, необходимо было обращаться в учебные заведения, принеся с собой бумажные документы, в том числе заявление, награды, приказы, подтверждающие достижения в спорте, а также справки.
Теперь же подать заявление можно онлайн, не выходя из дома, заполнив анкету на egov.kz и прикрепив все необходимые документы. Заказать услугу может родитель, законный представитель или сам поступающий, достигший 18 лет посредством ЭЦП.
Для того чтобы подать заявление необходимо на портале Электронного Правительства egov.kz, необходимо:
- выбрать раздел "Туризм и спорт", перейти во вкладку «Спорт для населения» и кликнуть по услуге «Прием документов в республиканские специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные школы-интернаты для одаренных в спорте детей»;
- заполнить обязательные поля;
- прикрепить документы в формате pdf, jpeg, jpg;
- подписать запрос с помощью смс-пароля или ЭЦП.
При успешной обработке запроса от государственного органа в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки.
Напомним, на сегодняшний день на портале eGov.kz в сфере туризма и спорта доступно порядка 10 услуг, в том числе: присвоение спортивных званий и категорий, аккредитация местных спортивных федераций, выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам и другие.