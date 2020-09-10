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Новая парадигма взаимоотношений
​ Марат Башимов, директор Института европейского права и прав человека

Наша страна сейчас переживает сложный период, введенные из-за распространения опасного вируса карантины стали тяжелой ношей для экономики и бизнеса. Крайне важно, что Президент уделил большое внимание этому вопросу. В целом Послание Главы государства – это стратегический документ, объемный, затрагиваю­щий актуальные вопросы и нацеленный на их решение во всех сферах жизни общества.

Глава государства в Послании отмечает, что необходима новая парадигма социальной политики. Считаю крайне важным то, что Президент обратил внимание на приведение в единую систему всех нормативных документов, регулирующих сферу социального обеспечения. Из-за большого числа законов и подзаконных актов схема регулирования этой сферы общественных отношений действительно понятна только профессиональным юристам и правоведам, а для простых граждан понимание правил социального обеспечения представляется крайне сложным. Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству разработать Социальный кодекс. Предстоит анализ большого объема нормативных документов, это серьезная и важная задача для казахстанского юридического и экспертного сообщества.

Нужно отметить, что через все Послание красной нитью проходит идея открытого, активного и продуктивного взаимодействия между государством и обществом. Поднимаются вопросы повышения роли гражданского контроля за распределением бюджетных средств, реализацией государственных программ и других стратегических документов. То есть общество становится партнером государства в планировании, исполнении планов и оценке деятельности государственных органов.

Для меня, как юриста, очень актуален и интересен правовой блок Послания, где Президент поднимает вопросы верховенства права, защиты конституционных прав и свобод граждан во всех сферах, включая деятельность полиции, прокуратуры, работу судебной системы и деятельность других государственных органов. В частности, Глава государства отмечает, что в работе правоохранительной системы по-прежнему преобладает обвинительный уклон, и нередко граждане необоснованно вовлекаются в орбиту уголовного прес­ледования. В связи с этим Президент говорит о необходимости модернизации системы уголовного преследования с введением трехзвенной модели, четким разграничением сфер деятельности полиции, прокуратуры и суда. При этом большую роль играет решение об обеспечении равенства адвоката и прокурора и состязательности в судебном процессе. Это позволит уйти от обвинительного уклона и приведет к принятию справедливых и взвешенных судебных решений.

Информация, которая меня поразила в этом Послании, – это статистические данные, показывающие, что треть нашего внутреннего валового продукта находится в теневом секторе экономики. То есть получается, что треть предприятий действует не всегда в правовом поле, уклоняется от налогов. Эта огромная «тень» питает коррупцию, и с ней необходимо бороться.

Один из важнейших блоков в Послании посвящен построению новой модели государственного управления. Здесь хотел бы отметить решение Главы государства о создании Агентства по стратегическому планированию с прямым подчинением Президенту. Считаю, что такой орган сейчас необходим, так как для выхода из кризиса, вызванного пандемией, необходимо принятие выверенных решений, четкое формулирование реформ и обязательное их исполнение. Роль генератора таких планов и реформ и будет играть Агентство по стратегическому планированию при Президенте.

Еще один важный шаг – восстановление ведомства по чрезвычайным ситуациям до полноценного министерства. Такой госорган сейчас необходим для предотвращения и минимизации последствий техногенных и природных катастроф, риски возникновения которых в пос­ледние годы только возрастают.

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