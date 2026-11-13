Новая профессия – управлять ИИ

Сгенерировано Gemini по замыслу автора

Одним из главных преимуществ работника всегда считалось умение быстро и качественно выполнять порученные задания. Но теперь ситуация стремительно меняется. Компьютер способен за минуты справляться с задачами, на которые человеку требовались часы. И перед работодателями возникает вопрос: зачем поручать сотруднику работу, которую можно выполнить с помощью искусственного интеллекта? А перед самими работниками – другой, куда более тревожный: что теперь будет с их профессией?

На наших глазах меняется само распределение обязанностей. Человек все чаще выступает не только исполнителем, но и организатором работы искусственного интеллекта. Он ставит задачу, объясняет требования, оценивает результат и решает, что необходимо исправить. Причем речь идет уже не только об обычных нейросетях, отвечающих на вопросы. Появились ИИ-агенты – программы, способные самостоятельно выполнять несколько последовательных действий: искать информацию, работать с документами, составлять отчеты и взаимодействовать с другими приложениями.

В крупных компаниях такие системы постепенно становятся частью рабочих процессов. В своем исследовании Work Trend Index за 2026 год корпорация Microsoft описывает переход к организациям, где люди и

ИИ-агенты работают совместно. Меняется и роль руководителя: ему приходится определять, какие задачи поручить сотрудникам, какие – алгоритмам и кто будет отвечать за конечный результат.

Отсюда возникает новое направление профессиональной деятельности – управление искусственным интеллектом. Специалисту уже недостаточно просто уметь пользоваться нейросетью. Нужно понимать ее возможности, правильно распределять задания, замечать ошибки и контролировать качество работы. Причем подобные навыки становятся полезными не только программистам, но и представителям самых разных профессий.

Однако такие перемены вызывают вполне понятную тревогу. Если алгоритм за несколько минут выполняет то, на что прежде требовался целый рабочий день, зачем работодателю прежнее количество сотрудников?

Всемирный экономический форум в докладе Future of Jobs Report 2025 прогнозирует, что к 2030 году изменятся или устареют около 39% существующих профессиональных навыков работников. Особенно быстро, по оценкам опрошенных работодателей, будет расти спрос на умение работать с искусственным интеллектом и большими массивами информации. При этом среди востребованных качеств остаются аналитическое мышление, творческий подход и способность осваивать новое.

Важно понимать: речь не о том, что исчезнут четыре из десяти профессий. Изменятся прежде всего требования к специалистам. Одни привычные обязанности возьмут на себя программы, и некоторые рабочие места действительно окажутся под угрозой. Особенно там, где труд состоит из повторяющихся операций.

Впрочем, владение нейросетью само по себе не делает человека хорошим работником. ИИ способен предложить десятки вариантов рекламного объявления, но не гарантирует, что хотя бы один понравится покупателям. Может подготовить текст, но не отвечает за достоверность фактов. Способен обработать финансовые сведения, однако ошибку в расчетах все равно придется обнаруживать и исправлять специалисту. Поэтому главное изменение, похоже, заключается не в появлении одной необычной профессии. Постепенно умение руководить цифровыми помощниками становится частью множества уже существующих специальностей. И в ближайшие годы вопросы при трудоустройстве могут звучать иначе: не только «Что вы умеете делать?», но и «Какую работу вы способны организовать с помощью искусственного интеллекта?»