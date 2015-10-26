Новая реальность способствует изменению структуры экономики Казахстана – Всемирный банк

Экономика
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Ксения Воронина
Фото: palata.kz
Снижение цен на углеводороды подтолкнет экономику Казахстана к переходу в несырьевой сектор. Такое мнение высказали эксперты Всемирного банка и Института экономических исследований РК в ходе пресс-конференции, посвященной презентации доклада Всемирного банка "Низкие цены на сырье и слабые валюты" в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК в Астане, передает Kazpravda.kz.

"Вспять должны пойти проявления "голландской болезни" (негативный эффект, оказываемый укреплением влияния реального курса национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики – Прим. ред.), которая развивалась в Казахстане на подъеме цен на нефть. Характер роста в этой части региона, в экономике ваших стран будет иным, чем тот, который мы видели за последние 10 лет", – озвучил главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Ханс Тиммер.

По его словам, пострадают домохозяйства. Импорт станет дорогим, также вырастут цены и на местном рынке. 

"Необходимо произвести корректировки на трудовом рынке – снизится спрос неквалифицированного труда, в первую очередь это может отразиться на строительном секторе. Вместе с тем можно ожидать повышения конкуренции в производственном секторе, в открытии новых производств и в секторе торговли. Это – новая реальность, новая нормальность, в которой нам предстоит жить и развиваться", – сказал он.

По мнению Тиммера, экспортеры нефти должны очень тщательно работать над диверсификацией экономики. Также эксперт посоветовал "не увлекаться статистикой ВВП".

"В текущем году оценки по Казахстану составляют 1% роста ВВП. Это все еще меняющаяся цифра, но в следующем году эта цифра может быть даже меньше 1%. Эта картина роста ВВП недооценивает крупные вызовы, стоящие перед экспортерами нефти. Потому что в экономическом отношении происходит ухудшение условий торговли, что в отношении Казахстана демонстрирует 10% потери. То есть при добыче такого же объема нефти, как раньше, в реальном выражении на те же деньги вы можете приобрести уже гораздо меньше. Это серьезный шок для экономики", – пояснил Тиммер.

Казахстанский эксперт также считает, что снижение  стоимости сырья на мировых товарных биржах открывает большие возможности для развития новых секторов экономики Казахстана.

"Необходимо адаптироваться к новой экономической ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. В последние годы рост нашей экономики был связан в первую очередь с добывающим сектором. Главным шоком последних двух лет стало снижение цен на биржевые товары, прежде всего на нефть и другие сырьевые ресурсы. Эта тенденция требует системного взгляда на экономическую политику", – отметил председатель правления Института экономических исследований Максат Муханов.

По мнению Максата Муханова, в такой ситуации необходимо предпринимать комплексные меры.

"В Казахстане они уже реализуются. Так, программа "Нұрлы жол", инициированная Главой государства, предусматривает применение эффективных экономических инструментов. В этой связи у Казахстана появляются новые возможности, связанные со структурной модернизацией народного хозяйства", – подчеркнул казахстанский эксперт.

Кроме того, Муханов считает, что создаются и благоприятные внешние условия, налаживаются контакты с представителями бизнес-сообществ иностранных государств. Это позволяет не только развивать торговлю, но и привлекать инвестиции и новые технологии.

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