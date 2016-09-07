Новая реальность в формате G-Global

В своем выступлении в Ханчжоу Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешний саммит G20 проводится в непростое время, когда снижаются темпы роста мировой экономики, торговли и движения капитала. Все это отражается на благосостоянии миллионов людей по всему миру. На фоне подобных тенденций в мире происходит формирование новых трансконтинентальных торгово-инвес­тиционных объединений, способных привести к снижению роли ВТО и фрагментации мировой экономики.– Эти процессы могут стать началом нового этапа борьбы за сферы влияния на мировых рынках, – подчеркнул Президент Казахстана.Жители планеты понимают, что очередная глобальная война в мире уже невозможна, поскольку в силу ядерного фактора она может стать не только скоротечной, но и последней. Поэтому игроки мировой геополитики пока довольствуются тем, что греют руки у кострищ локальных конфликтов, которые они сами стимулируют и поддерживают, как священный огонь в пещере. Но практика жизни показывает, что любая политика без компромиссов – это все равно что движение локомотива без тормоза в один конец. При этом на жертвенный алтарь кладется самое важное – запас экономической прочности на будущее, когда время предъявит куда более высокие требования, чем сегодня.Осмысливая современную ситуацию в мире, где «пузырей» локальных напряженнос­тей становится все больше, нельзя не помнить, что современность радикально отличается от прошлых эпох. Мир сегодня – это реально взаимодействующая, сложная, открытая система, пронизанная экологическими, технологическими, информационными, экономическими и другими многочисленными нитями связей, разрушение которых столь же губительно для цивилизации, как и феномен ядерной зимы. Вот почему в мире растет обеспокоенность по поводу того, что в процессе «ускоренной глобализации» происходит игнорирование сложившихся международных правовых норм и начинают действовать силы, при которых логика объективной реальнос­ти уступает место геополитической целесообразности.Эксперты отмечают, что в настоящее время Всемирное торговое объединение распадается на отдельные экономические блоки, внутри которых торговля облегчается, а по отношению к остальным странам используются тарифные и рег­ламентные ограничения. Это классический протекционизм, и его причины ясны: Европа и США уже не могут выдерживать конкуренции с быстрорастущими азиатскими странами. В американском проекте Тихоокеанского содружества отсутствует Китай, у которого есть свой проект торгово-экономического взаимодействия в Азии, основанный на объективных процессах развития.Между тем еще в период активного развития Великого шелкового пути мудрец Конфуций утверждал, что «человек расширяет путь, а не путь расширяет человека». Однако в наше чрезмерно политизированное время, похоже, все обстоит как раз таки наоборот. И путь, которому еще только предстоит пролечь по намеченному маршруту, с одной стороны, обещает странам региона мощный эволюционный скачок в развитии, а с другой – колоссальные помехи в виде целого ряда политических и геополитических рисков. И это немудрено, поскольку в мире, состоящем из сплошных «глобальных вызовов», даже самой эволюции, наверное, нелегко определять логическую последовательность событий.По мнению известного экономиста лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица, в условиях текущего кризиса кто-то выигрывает, а кто-то теряет, но рост затрат одних несопоставим с масштабами экономии других. Эта ситуация приводит к застойным явлениям. На фоне жестких программ сокращения бюджетных расходов всеобщее снижение платежеспособности населения становится тормозом в развитии мировой экономики.Эксперты отмечают, что правящие политические и финансовые круги однополярного мира все больше и больше заинтересованы в дестабилизации политической и экономической ситуации в определенных регионах мира. Экономическая нестабильность повышает курс американского доллара и евро, а политический хаос – значение стран G7 как международных арбитров, способных разводить любые споры и противоречия в тех или иных уголках планеты. При этом огнеопасность данной ситуации состоит в том, что геополитический лидер просто вынужден провоцировать нестабильность в мире, чтобы не дать тому, кто наступает ему на пятки, вырваться вперед. Однако в подобном «форсайте» явно нет места правде и уж тем более праведности, ибо подобное имеет место только там, где торжествует паритет здравого смысла во всем, что касается мирного сосуществования на планете.Между тем пока жрецы мировой политики продолжают «тусовки» в узких форматах, мировая наука все яснее представляет себе перспективу будущего. По мнению директора научно-исследовательского подразделения по бизнесу и экономике компании McKinsey Ричарда Доббса, сегодня мы находимся на пороге совершенно новой модели мира, которой в истории еще не было. В этом векторе развития уже к 2030 году весомую долю в экономиках стран будут занимать компактные предприятия малого и среднего бизнеса, у которых будет конкурентное преимущество по сравнению с производственными мастодонтами, обреченными на вымирание.Главные трансформации нас ожидают в сфере геоэкономики: мировое лидерство постепенно сдвигается в сторону Востока и, по словам американского футуролога Джона Нейсбита, Запад, который играл доминирующую роль на протяжении последних 200 лет, судя по всему, будет смещен с лидирующих позиций азиатскими странами. Эксперты назвали и возможного лидера мировой экономики будущего – Китай, который добивается невероятных экономических успехов благодаря долгосрочному планированию. Первая стратегия развития была принята Китаем в 1921 году. В ней страна четко обозначила цель – выйти в мировые лидеры к 2021 году. Сегодня КНР уверенно идет по этому курсу, в то время как в Европе и США ставят стратегические планы лишь на период избирательных кампаний – не более 4–5 лет.Обуславливая необходимость преобразований в сфере глобального регулирования экономики и финансов, Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что международная координация монетарной и фискальной политики, а также структурные реформы, безусловно, важны, но этих мер недостаточно для обеспечения глобальной экономической стабильности в долгосрочной перспективе. Необходимо выработать более существенные предложения по стабилизации обменных курсов во всем мире, включая развивающиеся страны.– Реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Необходимо определить центр диалога между G20 и развивающимися странами. Предлагаю, как вариант, рассмотреть созданную в Казахстане инфо-коммуникативную площадку G-Global, которая открыта для всех участников. Эта площадка объединяет более 30 тысяч экспертов из 140 стран, – сказал Глава государства.Несомненно, текущий кризис обнажил слабые стороны существующей системы управления мировыми процессами, показав, что в критические моменты в силу тех же структурных особенностей ни одно из элитарных объединений не способно принимать оперативные меры противодействия глобальным деструктивным явлениям. И если еще недавно во взглядах мировых политиков было больше уверенности в верности текущего экономического курса, то сегодня в этом плане ситуация явно склонна к перемене. При этом инициатива Президента Казахстана ­Нурсултана ­Назарбаева, связанная с расширением международного парт­нерства в противодействии глобальным вызовам современности в формате G-Global, озвученная задолго до прошедшего саммита, уже имеет больше шансов быть не только услышанной, но и принятой в качестве реального механизма взаимодействия стран – членов ООН в формировании глобальной повестки дня.Между тем в текущем году исполняется ровно 5 лет инициативе G-Global, которая была озвучена Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым в 2011 году. В рамках V Астанинского экономического форума, состоявшегося в мае 2012 года, НурсултанНазарбаев отметил: «Антикризисные дискуссии сегодня проходят далеко не в глобальном формате. Группа G20 уже не отвечает тем требованиям, которые необходимы для полноценного реформирования мировой экономики. В прошлом году я предложил новый формат диа­лога под названием G-Global».По данным Международного секретариата G-Global, в настоящее время в экспертных обзорах, дебатах и дискуссиях инфо-коммуникативной платформы G-Global участвуют около 2 млн посетителей из 140 стран мира. При этом число ежедневных посещений сайта составляет порядка 11 тыс. граждан планеты.Как подчеркивал ранее председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич, в отсутствии эффективного управления экономической ситуацией невозможно просчитать риски, связанные с нестабильностью национальных и региональных финансовых систем. В связи с этим необходимость создания эффективной системы регулирования международной экономической практики вполне очевидна.В мае 2014 года, выступая на пленарном заседании Всемирной антикризисной конференции, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул актуальность международного взаимодействия на основе коммуникативной платформы G-Global. Однако на тот момент шумовой фон геополитических баталий заглушал всякие аргументы относительно поиска альтернативы существующей практике принятия глобальных решений.С тех пор прошло два года, но реалии текущего времени явно не свидетельствуют о том, что геополитическая стабильность мира стала более устойчивой. Напротив, в условиях экономического кризиса очаги конфессиональных и этнических конф­ликтов вспыхивают с новой силой, а терроризм становится все более универсальным орудием трансполярного капитала в расширении территории влия­ния. И все это происходит при отсутствии четких международных гарантий безопасности и сил, способных на цивилизованной основе воспрепятствовать разрастанию подобных деструктивных явлений до масштабов мировых проблем. В этих условиях интерактивная платформа G-Global уже является глобальной коммуникацией, формирующей не только новые акценты антикризисной политики, но и новое мировоззрение эпохи, свободное от стереотипов старого мышления.Выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание мирового сообщества на такую проблему современности, как эрозия международного права и ослабление роли глобальных институтов развития в координации общемировых процессов развития. При этом он подчеркнул, что «Устав ООН был написан кровью миллионов жертв мировых войн и вооруженных конфликтов. И любое нарушение его статей, в частности касающееся суверенитета и территориальной целостности государств, ведет человечество к повторению трагических ошибок прошлого».Ранее в своих выступлениях с трибуны международных форумов и саммитов Президент ­Н. ­Назарбаев неоднократно заявлял о важности налаживания широкого диалога по выработке новой парадигмы мироустройства. В основе новой системы международных отношений и координации процессов развития должны быть заложены подлинно прогрессивные и гуманные принципы человечества, наработанные веками, – равноправие, взаимное уважение, признание интересов друг друга, сотрудничество, толерант­ность и взаимопонимание.Как известно, Казахстан посредством таких организаций, как Международный секретариат G-Global, при тесном взаимодействии с ООН и другими ведущими международными институтами развития, в том числе с группами G8 и G20, не один год продвигает в международном сообществе инициативу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева G-Global. Благодаря этой целенаправленной работе в мировом сообществе формируется конкретное представление о том, что предлагает Казахстан и в чем состоит отличие принципов G-Global от того, что мы имеем на сегодня.По мнению президента Экономической и социальной комиссии ООН Мартина Сайдика, Казахстан всегда демонстрировал и продолжает вносить свой вклад в развитие международного диалога по различным проблемам мировой экономики и финансов, в том числе в формирование новой социально-экономической парадигмы многополярного мира. Знаменательно, что в рамках конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, именно Казахстан с его растущим политическим авторитетом в мире взял на себя ответственность по решению сложных проблем и вызовов современности.Следует отметить, что 5 основных принципов G-Global, сформулированных ПрезидентомН. Назарбаевым, составляют основу парадигмы нового мироустройства, дающей жизнь многообразию непротиворечивых форм глобального диалога и развития в целом. Суть этой идеи находится гораздо ближе к природе, не отвергающей даже «шелеста листвы», нежели тот порядок вещей, который предполагает бесконечную борьбу титанов за «освоение и присвое­ние» истощае­мых природных ресурсов. И в этом смысле диалектика G-Global во многом созвучна с идеей Шелкового пути, векторы которого устремлены в устойчивое, а не противоречивое будущее.