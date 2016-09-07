Новая реальность в формате G-Global

Между землей и небом – война
В своем выступлении в Ханчжоу Нурсултан Назарбаев отметил, что нынешний саммит G20 проводится в непростое время, когда снижаются темпы роста мировой экономики, торговли и движения капитала. Все это отражается на благосостоянии миллионов людей по всему миру. На фоне подобных тенденций в мире происходит формирование новых трансконтинентальных торгово-инвестиционных объединений, способных привести к снижению роли ВТО и фрагментации мировой экономики.
– Эти процессы могут стать началом нового этапа борьбы за сферы влияния на мировых рынках, – подчеркнул Президент Казахстана.
Жители планеты понимают, что очередная глобальная война в мире уже невозможна, поскольку в силу ядерного фактора она может стать не только скоротечной, но и последней. Поэтому игроки мировой геополитики пока довольствуются тем, что греют руки у кострищ локальных конфликтов, которые они сами стимулируют и поддерживают, как священный огонь в пещере. Но практика жизни показывает, что любая политика без компромиссов – это все равно что движение локомотива без тормоза в один конец. При этом на жертвенный алтарь кладется самое важное – запас экономической прочности на будущее, когда время предъявит куда более высокие требования, чем сегодня.
Осмысливая современную ситуацию в мире, где «пузырей» локальных напряженностей становится все больше, нельзя не помнить, что современность радикально отличается от прошлых эпох. Мир сегодня – это реально взаимодействующая, сложная, открытая система, пронизанная экологическими, технологическими, информационными, экономическими и другими многочисленными нитями связей, разрушение которых столь же губительно для цивилизации, как и феномен ядерной зимы. Вот почему в мире растет обеспокоенность по поводу того, что в процессе «ускоренной глобализации» происходит игнорирование сложившихся международных правовых норм и начинают действовать силы, при которых логика объективной реальности уступает место геополитической целесообразности.
Эксперты отмечают, что в настоящее время Всемирное торговое объединение распадается на отдельные экономические блоки, внутри которых торговля облегчается, а по отношению к остальным странам используются тарифные и регламентные ограничения. Это классический протекционизм, и его причины ясны: Европа и США уже не могут выдерживать конкуренции с быстрорастущими азиатскими странами. В американском проекте Тихоокеанского содружества отсутствует Китай, у которого есть свой проект торгово-экономического взаимодействия в Азии, основанный на объективных процессах развития.
Между тем еще в период активного развития Великого шелкового пути мудрец Конфуций утверждал, что «человек расширяет путь, а не путь расширяет человека». Однако в наше чрезмерно политизированное время, похоже, все обстоит как раз таки наоборот. И путь, которому еще только предстоит пролечь по намеченному маршруту, с одной стороны, обещает странам региона мощный эволюционный скачок в развитии, а с другой – колоссальные помехи в виде целого ряда политических и геополитических рисков. И это немудрено, поскольку в мире, состоящем из сплошных «глобальных вызовов», даже самой эволюции, наверное, нелегко определять логическую последовательность событий.
По мнению известного экономиста лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица, в условиях текущего кризиса кто-то выигрывает, а кто-то теряет, но рост затрат одних несопоставим с масштабами экономии других. Эта ситуация приводит к застойным явлениям. На фоне жестких программ сокращения бюджетных расходов всеобщее снижение платежеспособности населения становится тормозом в развитии мировой экономики.
Эксперты отмечают, что правящие политические и финансовые круги однополярного мира все больше и больше заинтересованы в дестабилизации политической и экономической ситуации в определенных регионах мира. Экономическая нестабильность повышает курс американского доллара и евро, а политический хаос – значение стран G7 как международных арбитров, способных разводить любые споры и противоречия в тех или иных уголках планеты. При этом огнеопасность данной ситуации состоит в том, что геополитический лидер просто вынужден провоцировать нестабильность в мире, чтобы не дать тому, кто наступает ему на пятки, вырваться вперед. Однако в подобном «форсайте» явно нет места правде и уж тем более праведности, ибо подобное имеет место только там, где торжествует паритет здравого смысла во всем, что касается мирного сосуществования на планете.
Между тем пока жрецы мировой политики продолжают «тусовки» в узких форматах, мировая наука все яснее представляет себе перспективу будущего. По мнению директора научно-исследовательского подразделения по бизнесу и экономике компании McKinsey Ричарда Доббса, сегодня мы находимся на пороге совершенно новой модели мира, которой в истории еще не было. В этом векторе развития уже к 2030 году весомую долю в экономиках стран будут занимать компактные предприятия малого и среднего бизнеса, у которых будет конкурентное преимущество по сравнению с производственными мастодонтами, обреченными на вымирание.
Главные трансформации нас ожидают в сфере геоэкономики: мировое лидерство постепенно сдвигается в сторону Востока и, по словам американского футуролога Джона Нейсбита, Запад, который играл доминирующую роль на протяжении последних 200 лет, судя по всему, будет смещен с лидирующих позиций азиатскими странами. Эксперты назвали и возможного лидера мировой экономики будущего – Китай, который добивается невероятных экономических успехов благодаря долгосрочному планированию. Первая стратегия развития была принята Китаем в 1921 году. В ней страна четко обозначила цель – выйти в мировые лидеры к 2021 году. Сегодня КНР уверенно идет по этому курсу, в то время как в Европе и США ставят стратегические планы лишь на период избирательных кампаний – не более 4–5 лет.Парадигма многополярности и инклюзивности
Обуславливая необходимость преобразований в сфере глобального регулирования экономики и финансов, Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что международная координация монетарной и фискальной политики, а также структурные реформы, безусловно, важны, но этих мер недостаточно для обеспечения глобальной экономической стабильности в долгосрочной перспективе. Необходимо выработать более существенные предложения по стабилизации обменных курсов во всем мире, включая развивающиеся страны.
– Реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Необходимо определить центр диалога между G20 и развивающимися странами. Предлагаю, как вариант, рассмотреть созданную в Казахстане инфо-коммуникативную площадку G-Global, которая открыта для всех участников. Эта площадка объединяет более 30 тысяч экспертов из 140 стран, – сказал Глава государства.
Несомненно, текущий кризис обнажил слабые стороны существующей системы управления мировыми процессами, показав, что в критические моменты в силу тех же структурных особенностей ни одно из элитарных объединений не способно принимать оперативные меры противодействия глобальным деструктивным явлениям. И если еще недавно во взглядах мировых политиков было больше уверенности в верности текущего экономического курса, то сегодня в этом плане ситуация явно склонна к перемене. При этом инициатива Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, связанная с расширением международного партнерства в противодействии глобальным вызовам современности в формате G-Global, озвученная задолго до прошедшего саммита, уже имеет больше шансов быть не только услышанной, но и принятой в качестве реального механизма взаимодействия стран – членов ООН в формировании глобальной повестки дня.
Между тем в текущем году исполняется ровно 5 лет инициативе G-Global, которая была озвучена Президентом Нурсултаном Назарбаевым в 2011 году. В рамках V Астанинского экономического форума, состоявшегося в мае 2012 года, Нурсултан
Назарбаев отметил: «Антикризисные дискуссии сегодня проходят далеко не в глобальном формате. Группа G20 уже не отвечает тем требованиям, которые необходимы для полноценного реформирования мировой экономики. В прошлом году я предложил новый формат диалога под названием G-Global».
По данным Международного секретариата G-Global, в настоящее время в экспертных обзорах, дебатах и дискуссиях инфо-коммуникативной платформы G-Global участвуют около 2 млн посетителей из 140 стран мира. При этом число ежедневных посещений сайта составляет порядка 11 тыс. граждан планеты.
Как подчеркивал ранее председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Вук Еремич, в отсутствии эффективного управления экономической ситуацией невозможно просчитать риски, связанные с нестабильностью национальных и региональных финансовых систем. В связи с этим необходимость создания эффективной системы регулирования международной экономической практики вполне очевидна.
В мае 2014 года, выступая на пленарном заседании Всемирной антикризисной конференции, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул актуальность международного взаимодействия на основе коммуникативной платформы G-Global. Однако на тот момент шумовой фон геополитических баталий заглушал всякие аргументы относительно поиска альтернативы существующей практике принятия глобальных решений.
С тех пор прошло два года, но реалии текущего времени явно не свидетельствуют о том, что геополитическая стабильность мира стала более устойчивой. Напротив, в условиях экономического кризиса очаги конфессиональных и этнических конфликтов вспыхивают с новой силой, а терроризм становится все более универсальным орудием трансполярного капитала в расширении территории влияния. И все это происходит при отсутствии четких международных гарантий безопасности и сил, способных на цивилизованной основе воспрепятствовать разрастанию подобных деструктивных явлений до масштабов мировых проблем. В этих условиях интерактивная платформа G-Global уже является глобальной коммуникацией, формирующей не только новые акценты антикризисной политики, но и новое мировоззрение эпохи, свободное от стереотипов старого мышления.
Выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание мирового сообщества на такую проблему современности, как эрозия международного права и ослабление роли глобальных институтов развития в координации общемировых процессов развития. При этом он подчеркнул, что «Устав ООН был написан кровью миллионов жертв мировых войн и вооруженных конфликтов. И любое нарушение его статей, в частности касающееся суверенитета и территориальной целостности государств, ведет человечество к повторению трагических ошибок прошлого».
Ранее в своих выступлениях с трибуны международных форумов и саммитов Президент Н. Назарбаев неоднократно заявлял о важности налаживания широкого диалога по выработке новой парадигмы мироустройства. В основе новой системы международных отношений и координации процессов развития должны быть заложены подлинно прогрессивные и гуманные принципы человечества, наработанные веками, – равноправие, взаимное уважение, признание интересов друг друга, сотрудничество, толерантность и взаимопонимание.
Как известно, Казахстан посредством таких организаций, как Международный секретариат G-Global, при тесном взаимодействии с ООН и другими ведущими международными институтами развития, в том числе с группами G8 и G20, не один год продвигает в международном сообществе инициативу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева G-Global. Благодаря этой целенаправленной работе в мировом сообществе формируется конкретное представление о том, что предлагает Казахстан и в чем состоит отличие принципов G-Global от того, что мы имеем на сегодня.
По мнению президента Экономической и социальной комиссии ООН Мартина Сайдика, Казахстан всегда демонстрировал и продолжает вносить свой вклад в развитие международного диалога по различным проблемам мировой экономики и финансов, в том числе в формирование новой социально-экономической парадигмы многополярного мира. Знаменательно, что в рамках конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, именно Казахстан с его растущим политическим авторитетом в мире взял на себя ответственность по решению сложных проблем и вызовов современности.
Следует отметить, что 5 основных принципов G-Global, сформулированных Президентом
Н. Назарбаевым, составляют основу парадигмы нового мироустройства, дающей жизнь многообразию непротиворечивых форм глобального диалога и развития в целом. Суть этой идеи находится гораздо ближе к природе, не отвергающей даже «шелеста листвы», нежели тот порядок вещей, который предполагает бесконечную борьбу титанов за «освоение и присвоение» истощаемых природных ресурсов. И в этом смысле диалектика G-Global во многом созвучна с идеей Шелкового пути, векторы которого устремлены в устойчивое, а не противоречивое будущее.