Новая старая традиция Свежий выпуск 729 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Члены общественного клуба «Асыл әже» решили навещать своих сверстников, которые проживают в медико-социальном учреждении. Ведь нет ничего лучше, чем за чашкой ароматного чая поговорить о жизни с теми, кому так необходимо простое человеческое общение.

По словам пенсионерки Зуры Каировой, первая встреча была теплой, теперь бабушки-активистки собираются в гости опять. Как отметила директор МСУ для престарелых и инвалидов Жаркаинского района Светлана Алтынцева, эта инициатива очень важна и полезна. Члены общественного клуба «Асыл әже» уверены: большие добрые дела начинаются с малого. Возможно, их примеру последуют и другие.



