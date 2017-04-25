​Новая страница партнерства

Поздравив членов делегации с предстоящим праздником – Днем воссоединения Вьетнама, заместитель председателя Мажилиса пожелала вьетнамскому народу новых успехов и благополучия. По словам Гульмиры Исимбаевой, Казахстан рассматривает Вьетнам как важного партнера в Юго-Восточной Азии. За 25 лет дипломатических отношений сотрудничество между двумя странами получило положительное развитие практически во всех сферах деятельности, особенно в политической, торгово-экономической и инвестиционной.
В свою очередь Хоанг Бинь Куан выразил уверенность, что сейчас Казахстан и Вьетнам открывают новую страницу в двусторонних отношениях.
Собеседники акцентировали внимание на большом потенциале взаимодействия между двумя государствами, подчеркнув при этом возможности действующего соглашения между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом о зоне свободной торговли. Среди приоритетных направлений – сельское хозяйство, туризм, а также нефтегазовая сфера.
Вице-спикер Мажилиса также подчеркнула важность развития межпарламентских отношений, в том числе путем активного взаимодействия групп по сотрудничеству, обмена опытом в законотворческой деятельности. Она проинформировала членов вьетнамской делегации об основных направлениях конституционной реформы в Казахстане, подчеркнув ее направленность на формирование более сбалансированной и устойчивой системы управления в стране.
С казахстанской стороны во встрече приняли участие депутаты Мажилиса, члены группы по сотрудничеству «Казахстан – Вьетнам» Мухтар Ерман и Ирина Унжакова.