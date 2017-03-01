Новая стратегия ОЭС Статьи 1689 Багдад Амреев, посол Республики Казахстан в Иране и постоянный представитель РК в ОЭС

Организация экономического сотрудничества – это межправительственное региональное объединение, образованное в 1985 году и являющееся правопреемницей Организации регионального сот­рудничества для развития, соз­данной тремя странами-учредителями: Ираном, Пакистаном и Турцией в марте 1977 года. С 1992 года деятельность организации значительно активизировалась в связи с присоединением 7 новых государств – Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Официально Казахстан вошел в ОЭС 28 ноября 1992 года.



В настоящее время регион стран ОЭС охватывает территорию в 7 млн кв. км с населением более 440 млн человек, что свидетельствует о значительном экономическом потенциале организации. Сотрудничество в ее рамках основывается на принципах суверенного равенства, взаимоуважения и партнерства государств-членов. Основные задачи ОЭС заключаются в создании благоприятных условий для экономического развития региона, последовательной и поэтапной интеграции его государств в мировую систему хозяйственных отношений. Страны – члены организации имеют общие стратегические цели: развитие экономической инфраструктуры, современных институтов, повышение производительности и расширение региональной торговли.



ОЭС официально признана как межгосударственная региональная структура, получила статус наблюдателя в ОИС и ООН. На 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята отдельная резолюция о сотрудничестве с этой организацией. В настоящее время идет процесс получения ОЭС статуса наблюдателя в организации «Энергетическая хартия». Налажено сотрудничество с десятками международных организаций, а также с Европейским союзом, ASEAN, ЮНЕСКО, FAO, ШОС и другими.



Цели и задачи, изложенные в основополагающих документах организации, предусматривают всестороннее развитие рыночной экономики государств-членов и их ускоренную интеграцию в мировую систему хозяйствования. Это соответствует избранному Казахстаном курсу на социально-экономические преоб­разования экономики страны и диверсификацию международных хозяйственных связей. Воп­росы создания надежной транс­портно-транзитной системы, упрощения процедуры торговли, поощрения приграничной торговли, эффективного использования водно­энергетических ресурсов, создания единой энергосистемы, свободного передвижения рабочей силы и товаров, а также создание общего экономического пространства определяют «лицо» сегодняшней повестки дня ОЭС.



На протяжении последних десятилетий ОЭС и ее 10 стран-участниц активно сотрудничают в целях ускорения темпов регио­нального развития. Однако, нес­мотря на имеющиеся ресурсы, потенциал для регионального партнерства и развития не использован пока в полной мере. Организация должна предпринимать дополнительные усилия для расширения регионального сотрудничества, ведущего к социально-экономическому развитию, процветанию и благополучию, которых заслуживают страны и народы этого региона. Государствам-членам необходимо направить дополнительные усилия, чтобы сделать организацию более подготовленной к новым вызовам и продвигать ее основополагающие принципы по расширению экономической деятельности и укреплению институтов ОЭС.



Именно на эти цели направлена новая 10-летняя программа «Перс­пективы ОЭС 2017–2025 годы», или ECO Vision 2025, которую планируется принять на саммите в Исламабаде. Для материализации расширенного регионального сотрудничества в целях экономического роста и развития страны-участницы решительно настрое­ны разработать и реализовать стратегии в течение следующего десятилетия в таких сферах, как торговля, транспорт и коммуникации, энергетика, туризм, социальное благосостояние и окружаю­щая среда.



В первую очередь речь идет о торговле как двигателе экономического развития и инструмента для социально-экономической интеграции. План ECO Vision 2025 предусматривает удвоение внутрирегиональной и увеличение мировой доли в этой сфере, использование регио­нального потенциала для экономического роста. Это требует определенных шагов по либерализации и гармонизации торговой политики, снижению затрат на ведение бизнеса, развитию финансовой инфраструктуры и институцио­нального потенциала. Упрощение процедур торговли является еще одной областью концентрации ОЭС, так как оно уменьшает косвенные и скрытые затраты, которые значительно высоки в регионе.



Достичь этих целей позволит Торговое соглашение ОЭС (ЭКОТА), согласно которому увеличено членство в нем, расширен масштаб – от преференциальных продаж до Сог­лашения о свободной торговле. Странам – не членам ВТО будет оказана помощь по вступлению в организацию. План-2025 предусмат­ривает устранение в будущем нетарифных барьеров, разработку общей региональной политики качества и реализацию проекта Соглашения по разрешению торговых споров.



Для развития экономик ОЭС будет принят ряд мер по усилению роли банка организации, разработаны программы по наращиванию потенциала содействия торговле стран – членов ОЭС, организованы региональные торговые выставки и ярмарки, а также для укрепления регионального товарообмена разработана надежная программа торгового финансирования.



Следующее направление – транс­порт и коммуникации. Страны – члены ОЭС осознают необходимость существенного развития логистики посредством преобразования основных транспортных коридоров ОЭС в коммерчески жизнеспособные оперативные инфраструктурные составляющие. Есть насущная необходимость сотрудничества в сфере транзита для того, чтобы повысить эффективность, создать более гармонизированную, упрощенную правовую и административную основу для упрощения процедур перемещения людей и товаров по всему региону и за его пределами. Для реализации всех указанных целей будет улучшена региональная транзитная транспортная инфраструктура, коммерциализированы существующие логистические коридоры ОЭС. Совместно будут разработаны более эффективные механизмы по организации работы таможенных служб, модернизации таможенной инфраструктуры.



Также планируется введение упрощенной выдачи виз и консульс­ких процедур для осуществления транзитной деятельности. Региональная страховая система будет признана согласно стандартам ТТФА на местном и международном уровнях, а также будут разработаны поощрительные меры по развитию и повышению доступности местного цифрового контента. Инф­раструктура ИКТ будет улучшена за счет внедрения новых технологий для повышения конкуренции и доступа частного сектора.



Развитие региональной транспортной инфраструктуры выгодно Казахстану, имеющему огромный транзитный потенциал. В 2014 году было завершено строительство транснациональной железной дороги Узень – Кызылкая – Берекет – Горган. В открытии этого важного транс­каспийского проекта приняли участие президенты: Казахстана – Нурсултан­ Назарбаев, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов и Ирана – Хасан Рухани. Ввод транс­портного коридора в эксплуатацию дал Казахстану возможность прямого выхода на внешние рынки и стал одним из кратчайших маршрутов к основным мировым морским артериям.



Регион ОЭС, простирающийся от центральной до южной и юго-западной Азии, богат природными ресурсами и историко-культурным наследием. Здесь проходил древний Великий шелковый путь. Все это позволяет говорить о том, что у региона есть потенциал стать одним из самых привлекательных туристических мест в мире.



Однако пока по-прежнему отсутствует комплексная стратегия устойчивого развития туризма. Изолированная деятельность стран-участниц не служит развитию отрасли. Для использования имеющегося потенциала необходимы диверсификация и облегчение туристичес­кой деятельности, наличие качественных услуг, инфраструктуры. Совместно с международными организациями будут созданы и усовершенствованы региональные органы по стандартизации и аккредитации, а также механизмы по развитию устойчивого и «зеленого» туризма.



Важным фактором социальной стабильности в регионе является продовольственная безопасность. Агропромышленный комплекс государств – членов ОЭС составляет 14,5% совокупного ВВП региона, в котором задействованы 40% активного населения. В целях развития АПК была разработана Региональная программа по продовольственной безопаснос­ти (РППБ). В настоящее время на стадии учреждения находятся Региональный центр ОЭС по эффективному использованию воды в Пакистане, Биотехнологическая сеть ОЭС и Ветеринарная комиссия ОЭС в Иране.



В ходе 5-го Министерского совещания в Анкаре состоялось официальное открытие Регио­нального координационного цент­ра (РКЦ) по реализации РППБ. Этот проект стоимостью 500 тыс. долларов был одобрен ФАО и Турцией в рамках Программы партнерства.



В настоящее время на стадии учреждения находятся Центр по метеорологической калибрации в Анкаре, Ветеринарная комиссия ОЭС в Тегеране, а также Центр по утилизации воды для сельского хозяйства в Исламабаде. Концепции этих проектов направлены в ИБР и другие донорские организации. Рассматриваются перс­пективы реализации с международными партнерами различных проектов по семеноводству, животноводству, модернизации сферы АПК и так далее.



Саммит ОЭС в Исламабаде, двусторонние и многосторонние мероприятия в его рамках представляются удобной площадкой для продвижения казахстанских международных и региональных инициатив экономической направленности. К таким относятся активизация работы по началу деятельности Исламской организации по продовольственной безопасности, подготовка и качественное улучшение участия государств – членов ОЭС в Международной выставке «ЭКСПО-2017».



Важным представляется также максимальное использование возможностей ОЭС по развитию Международного финансового центра «Астана», основной деятельностью которого является создание регионального рынка капитала и фондовой биржи в Астане. Она предоставит различным компаниям Центрально-Азиатского региона возможность привлекать ресурсы международных финансовых и инвестиционных компаний в регион ОЭС.



Саммит ОЭС в Исламабаде послужит также хорошей площадкой для качественной подготовки к предстоящему Саммиту ОИС по науке и технологиям, который пройдет в Астане в сентябре 2017 года.

